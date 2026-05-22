Vi s-a întâmplat vreodată să vă pierdeți complet cuvintele în fața cuiva care vă intimidează? Și Stephen Colbert a pățit exact același lucru. Cunoscut drept unul dintre cei mai incisivi și stăpâni pe sine intervievatori din televiziune, comediantul a recunoscut recent că anumite vedete feminine l-au scos total din zona de confort.

De ce ne atrag atât de mult astfel de povești? Pentru că ne umanizează idolii. Când un bărbat care domină ecranele recunoaște că s-a fâstâcit ca un adolescent, ne dăm seama că stângăcia e o trăsătură universală. Iar asta, sincer, ne face să fim mult mai blânde cu propriile noastre momente de blocaj.

Un ego boost neașteptat

Totul a ieșit la iveală într-o discuție sinceră cu alți colegi de breaslă, printre care Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers și John Oliver. Aici, Colbert a povestit cum supermodelul Paulina Porizkova a recunoscut deschis că este atrasă de el, în timpul unei apariții din anul 2000 la o emisiune matinală.

Modelul nu s-a sfiit deloc la acea vreme.

„Dacă nu ar fi fost faptul că sunt deja foarte fericită în căsnicie, și la fel pare a fi și el, este exact genul meu de bărbat. E atât de atrăgător.” – Paulina Porizkova, Supermodel

Colbert a recunoscut că momentul i-a rămas întipărit în minte ani de zile, mărturisind că a fost o laudă pe care nu a reușit niciodată să o egaleze.

Panica din platou

Dar lucrurile stau puțin diferit când atracția vine din partea lui. Într-un material publicat recent de Theblast, aflăm că actrița Michelle Williams l-a lăsat pur și simplu fără reacție la primul lor interviu din 2019.

Iar panica s-a instalat imediat.

„S-a așezat vizavi de mine și am zis: «La naiba, ce e în neregulă cu capul meu?» Mai bine nu o privesc direct pe toată durata acestui interviu.” – Stephen Colbert, Prezentator TV

Mai mult, el a mărturisit că a avut și o „problemă Rachel Weisz”. Actrița premiată cu Oscar avea un asemenea efect asupra lui încât, uneori, alegea să părăsească clădirea în timpul vizitelor ei, doar de teamă să nu spună ceva stupid.

O perioadă de tranziție

Aceste confesiuni personale (și destul de amuzante) vin într-un moment profesional extrem de agitat. Anul trecut, s-a anunțat că Paramount nu îi va reînnoi contractul, punând capăt unei francize de 44 de ani. Rețeaua a susținut că este o decizie pur financiară, însă momentul a stârnit speculații, venind la scurt timp după ce prezentatorul a criticat o înțelegere legală de 16 milioane de dolari a companiei, legată de Donald Trump.

Bruce Springsteen i-a luat recent apărarea în mod public, acuzând o cenzură politică.

„Sunt aici în seara asta pentru a-l susține pe Stephen, pentru că ești primul tip din America care și-a pierdut emisiunea din cauză că avem un președinte care nu știe de glumă.” – Bruce Springsteen, Muzician

Decizia finală privind viitorul său format rămâne încă un mister. Până la noi anunțuri oficiale, fanii așteaptă să vadă unde și cum va reveni pe ecrane unul dintre cei mai iubiți oameni de televiziune.