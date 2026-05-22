Știi momentul ăla când ajungi acasă după o zi interminabilă, pui copiii la culcare și dai drumul la televizor doar ca să auzi o voce familiară? Pentru milioane de oameni, acea voce a fost Stephen Colbert. După 11 ani, celebrul prezentator și-a luat rămas bun de la The Late Show într-o ediție finală care a stors destule lacrimi și a adus la un loc cele mai mari nume din showbiz.

Și de ce ne-ar păsa nouă, până la urmă, de o emisiune de noapte din America? Pentru că dincolo de glumele politice și vedetele de la Hollywood, Colbert ne-a oferit o lecție superbă despre cum ar trebui să arate mediul nostru de lucru și relațiile cu colegii. A transformat un job absolut epuizant într-o adevărată familie, iar asta e o sursă de inspirație pentru oricine simte că nu mai face față la birou.

O despărțire plină de emoție

Ultimul episod transmis din legendarul Ed Sullivan Theater din New York a adus pe scenă prieteni vechi. Paul McCartney, Paul Rudd, Bryan Cranston, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel și Seth Meyers au venit să îi fie alături. Iar monologul de început a fost pur și simplu sfâșietor.

„Îl numim mașina de bucurie, pentru că pentru a face atâtea emisiuni, trebuie să fie o mașină. Dar chestia este că, dacă alegi să o faci cu bucurie, nu doare la fel de mult când îți prinzi degetele în angrenaje.” – Stephen Colbert, Prezentator TV

Așa cum a semnalat Hellomagazine într-o cronică a evenimentului, prezentatorul în vârstă de 62 de ani abia și-a putut stăpâni lacrimile când a vorbit despre echipa lui din culise. E genul ăla de recunoștință pe care rar o mai vezi azi la televizor.

„Nu vă pot explica în mod adecvat ce au făcut oamenii care lucrează aici unii pentru alții și cât de mult însemnăm unii pentru alții.” – Stephen Colbert, Prezentator TV

Adevărul din spatele anulării

Dar hai lucrurile nu se termină mereu doar cu zâmbete și îmbrățișări. Decizia de a pune punct acestei emisiuni a fost anunțată de CBS și Paramount cu aproape un an în urmă. Motivul oficial a fost legat de bani. Mai exact, decizia a fost pusă pe seama unor pierderi anuale uriașe, care ajungeau până la 50 de milioane de dolari.

Numai că fanii știu că povestea e un pic mai complicată. Anularea a venit fix după ce Colbert a criticat public Paramount în legătură cu o dispută legală a lui Donald Trump care implica emisiunea 60 Minutes. Rețeaua CBS a insistat mereu că decizia a fost pur financiară, însă gustul amar a rămas pentru mulți telespectatori.

Chiar și așa, umorul acid nu a lipsit din final. Când a fost întrebat ce va face de acum înainte, Colbert a răspuns sec, stârnind hohote de râs: „Droguri”. Apoi, auzind publicul cum huiduie decizia de anulare a emisiunii, a schimbat imediat registrul și a cerut calm.

„Nu, nu, am fost destul de norocoși să fim aici în ultimii 11 ani. Nu poți lua asta de-a gata.” – Stephen Colbert, Prezentator TV

Ce rămâne în urmă

Unul dintre cele mai speciale momente ale serii i-a aparținut lui Sir Paul McCartney. Acesta i-a dăruit lui Colbert o fotografie înrămată cu The Beatles, amintind de concertele lor istorice din 1964, ținute fix în același teatru.

Colbert preluase ștafeta de la legendarul David Letterman în 2015. Acum, după un deceniu de interviuri cu președinți precum Barack Obama sau Joe Biden, cortina a căzut definitiv peste o epocă a televiziunii care a știut să fie și inteligentă, și umană. Cine va mai avea curajul să construiască o nouă „mașină de bucurie” în peisajul media actual, dar până atunci, ne rămâne provocarea de a găsi propriile noastre momente de bucurie la joburile noastre de zi cu zi.