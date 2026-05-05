Te-ai bucurat enorm când ai auzit că una dintre cele mai iubite trupe ale anilor 2000 revine pe scenă? Ei bine, se pare că mult așteptata revenire a fetelor de la The Pussycat Dolls nu este deloc lipsită de obstacole neprevăzute. Pop trio-ul american a anunțat recent „decizia sfâșietoare” de a anula aproape absolut toate datele viitorului lor turneu din Statele Unite, motivul principal fiind vânzările mult prea slabe de bilete.

O decizie grea asumată cu multă sinceritate

Te-ai gândit vreodată cât de greu trebuie să fie să recunoști public că lucrurile pur și simplu nu merg așa cum ți-ai dorit? Să fii artist internațional cu milioane de fani și să spui deschis că biletele nu se vând este o dovadă uriașă de curaj și vulnerabilitate. Într-o postare emoționantă pe Instagram, fetele (formate din Ashley Roberts, Nicole Scherzinger și Kimberly Wyatt) au explicat fanilor exact ce se întâmplă cu turneul lor.

„Când am anunțat PCD Forever Tour, am sperat să aducem spectacolul fanilor din întreaga lume. După ce am aruncat o privire sinceră asupra seriei nord-americane, am luat decizia dificilă și sfâșietoare de a anula toate datele din America de Nord, cu excepția uneia.”

Recomandari Vestea care a intristat milioane de fani. Actrita Claire Maurier a murit la 97 de ani

Să fim serioase, nu e deloc ușor să iei o astfel de hotărâre radicală.

Dar uneori trebuie să știi exact când să faci un pas în spate și să îți reevaluezi planurile, o lecție pe care o putem aplica oricând și în propriile noastre vieți.

Un singur show american și o promisiune pentru comunitate

Numai că fetele nu au vrut să renunțe complet la fanii lor de peste ocean. Ele vor urca pe scenă pentru un singur spectacol nord-american, programat să aibă loc la evenimentul WeHo Pride din Los Angeles, tocmai pe 6 iunie 2026. Au simțit nevoia să sublinieze clar că această performanță unică are o semnificație cu totul specială pentru ele și pentru parcursul lor muzical.

Recomandari Vestea care indoliaza milioane de fani. Vocea trupei Santana a tacut la 79 de ani

„@officiallyoutloud la WeHo Pride din Los Angeles încă are loc pe 6 iunie 2026 și nu ne-am putut gândi la un loc mai plin de însemnătate pentru a sărbători alături de fanii noștri. Comunitatea LGBTQ+ ne-a arătat atât de multă dragoste și sprijin de-a lungul carierei noastre și suntem onorate să facem parte dintr-un weekend înrădăcinat în bucurie, mândrie, muzică și familia aleasă.”

Iar asta ne arată cât de important este să rămâi conectată cu oamenii care te-au susținut necondiționat de la bun început, indiferent de cifrele reci de vânzări sau de obstacolele birocratice din carieră.

Vestea bună pentru fanii de pe continentul nostru

Așa cum relatează Independent într-un articol publicat recent despre industria muzicală, situația stă complet diferit pe partea noastră de glob. Fetele de la The Pussycat Dolls au confirmat cu entuziasm că datele turneului lor din Marea Britanie și Europa rămân perfect valabile și se vor desfășura exact așa cum au fost programate inițial.

Recomandari Vestea asteptata de milioane de fani. Ce se intampla cu Kate si William la 15 ani de la nunta

„Datele noastre din Marea Britanie și Europa merg încă înainte conform planului, iar răspunsul a fost incredibil, cu câteva spectacole deja epuizate”, au declarat ele cu mândrie.

Și aici intervine partea cu adevărat interesantă pentru noi. Dacă ai crescut cu piesele lor pe repeat, o escapadă în Europa pentru un concert live nu sună deloc rău. Un city break la Londra, Paris sau Berlin, alături de cele mai bune prietene, este o idee perfect realizabilă pentru româncele care vor să retrăiască energia vibrantă a anilor 2000. Zborurile low-cost din România către marile capitale europene sunt super accesibile, iar experiența unui show al trupei tale preferate din adolescență merită din plin efortul organizatoric.

Nostalgie pură și bilete rambursate rapid

Trupa ne-a marcat ani la rând tinerețea cu hituri absolute care se auzeau la orice petrecere, precum ‘Don’t Cha’, ‘Stickwitu’ și ‘Beep’. Acum, artistele promit fanilor europeni că „punem totul pentru a face din acest spectacol o adevărată sărbătoare a muzicii și a amintirilor.”

„Muncim din greu pentru a crea genul de spectacol pe care am visat mereu să vi-l aducem. Abia așteptăm să aducem această reuniune în Europa și să facem aceste nopți de neuitat.”

Pe bune, chiar îți vine să intri online și să îți cumperi un bilet chiar în secunda asta.

Pentru cei care aveau deja bilete la concertele anulate din SUA, procedurile sunt foarte clare și directe. Titularii biletelor vor primi rambursări automate direct în cont. Cei care și-au cumpărat tichetele prin intermediul diverselor site-uri terțe sunt sfătuiți să contacteze urgent punctul de achiziție pentru a-și recupera banii investiți. Reprezentanții oficiali ai The Pussycat Dolls au fost deja contactați de jurnaliști pentru comentarii suplimentare privind această situație neplăcută.

Acest turneu marchează primele lor spectacole după mai mulți ani de pauză, venind ca o alinare mai ales după anularea ultimului lor turneu planificat în 2022. La finalul mesajului lor emoționant, trupa a ținut să le mulțumească fanilor pentru „dragostea, răbdarea și sprijinul” oferit necondiționat de-a lungul timpului.