Te-ai oprit vreodată din agitația zilnică doar pentru a asculta o melodie care îți amintește de anii frumoși ai tinereții? Dacă iubești muzica făcută cu suflet, află că industria a pierdut un vocalist uriaș. Alex Ligertwood, artistul a cărui voce a definit identitatea trupei Santana timp de mai bine de un deceniu, a murit la vârsta de 79 de ani.

Mesajul sfasietor al familiei

Plecarea lui lasă un gol imens în sufletele celor care l-au ascultat decenii la rând.

Anunțul tragic a fost făcut chiar de soția și agentul său, Shawn Brogan, printr-o postare plină de emoție pe rețelele sociale. Potrivit acesteia, artistul s-a stins liniștit în locuința sa din Santa Monica.

Recomandari Vestea asteptata de milioane de fani. Ce se intampla cu Kate si William la 15 ani de la nunta

Iar cuvintele ei dor pe bune. „Cu mare tristețe și durere în suflet anunț trecerea în neființă a scumpului meu Alex Ligertwood, soțul meu de 25 de ani; ne cunoșteam de 36 de ani. Alex s-a stins liniștit în somn ieri, cu cățelușul său Bobo alături. Alex a fost iubit de atât de mulți oameni. Dacă îl cunoșteai, îl iubeai. A atins atât de multe suflete cu vocea sa extraordinară.”

Și lucrurile nu se opresc aici. Femeia care i-a stat alături atâta timp a adăugat un detaliu care îți face pielea de găină. „Era numai inimă și suflet. Lucrul lui preferat în viață era să facă muzică, să cânte și să ne împărtășească darul său. A susținut ultimul său spectacol în urmă cu doar două săptămâni. Sunt recunoscătoare pentru asta. A făcut-o în felul lui, în condițiile lui, până la sfârșit”.

O cariera care a definit generatii

Cariera lui Alex este strâns legată de numele lui Carlos Santana. El a activat alături de legendarul chitarist în cinci perioade diferite, între anii 1979 și 1994.

Recomandari Vestea care a bucurat milioane de fani. Ce a aparut de ziua Printesei Charlotte la 11 ani

Hituri care au făcut istorie, precum „Winning”, „All I Ever Wanted”, „Hold On” sau „You Know That I Love You”, poartă amprenta lui vocală inconfundabilă. Așa cum relatează Unica într-un material publicat recent, unul dintre cele mai înalte puncte ale carierei sale a fost prestația în fața a milioane de oameni la concertul Live Aid din 1985. Acolo a urcat pe scenă ca voce principală a grupului Santana.

Dincolo de acest succes uriaș, Ligertwood a fost un colaborator de calibru. A cântat la începutul anilor 70 cu Jeff Beck Group și mai târziu cu trupa Oblivion Express a lui Brian Auger. Să fim serioși, câți artiști se pot lăuda cu un asemenea palmares?

A lăsat o amprentă clară și asupra proiectului Go Ahead (un spinoff Grateful Dead) și a grupului de jazz Troc.

Recomandari Vestea trista a zilei pentru fanii serialelor din anii 90. Un nume urias a murit la 68 de ani

Prietenii isi iau ramas bun

Vestea morții a declanșat un val de omagii din partea colegilor de breaslă. Brian Auger, clăparul legendar care a colaborat de-a lungul timpului cu nume grele (precum Jimi Hendrix sau Rod Stewart), a transmis un mesaj tulburător în memoria prietenului său.

Îl alinta „Wee Eck”.

„Pentru mine, Alex, poreclit Wee Eck, a fost pur și simplu cel mai bun cântăreț din câți au existat. În toți anii mei de muzică, nu am auzit pe cineva care să posede acel tip de gamă vocală sau acea abilitate relaxată și fără efort de a plana peste o melodie. El nu doar cânta cântece; el le trăia. Lumea pare mult mai tăcută astăzi fără vocea lui, și îmi va fi dor de prietenul meu mai mult decât pot spune în cuvinte. Marea orchestră din ceruri a devenit infinit mai bună odată cu sosirea lui Alex”.

Dar cum a început totul? Născut la 18 decembrie 1946 în Glasgow, Scoția, Alex a fost atras de muzică încă din copilărie. A crescut într-o casă unde ritmul era la ordinea zilei, tatăl său fiind toboșar amator. A fost influențat masiv de marii artiști Motown ai anilor 50 și 60, precum Otis Redding, Sam Cooke și Marvin Gaye. Astfel, și-a început parcursul muzical direct în corul școlii.

Deși cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică, consolarea supremă rămâne discografia sa vastă. A rămas pe scenă susținând concerte până în ultimele clipe, făcând exact ceea ce iubea mai mult.