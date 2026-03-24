Netflix a confirmat oficial vestea pe care o așteptau toți fanii: sezonul 5 din Bridgerton a intrat în producție. Și nu, în centrul atenției nu va fi Eloise, așa cum se așteptau mulți. Noul sezon se va concentra pe povestea de dragoste dintre Francesca, rămasă văduvă, și Michaela, verișoara regretatului ei soț, John Stirling.

Cine sunt protagonistele sezonului 5

Un nou teaser romantic, plin de peisaje cu munți cețoși și păduri dese, a însoțit anunțul, sugerând că acțiunea s-ar putea muta parțial în Scoția. Acțiunea face un salt de doi ani în viitor, găsind-o pe Francesca într-un nou capitol al vieții sale. Descrierea oficială a noului sezon sună așa: „Al cincilea sezon din Bridgerton o pune în lumina reflectoarelor pe introvertita fiică mijlocie, Francesca. La doi ani după ce și-a pierdut iubitul soț, John, Fran decide să reintre pe piața mariajului din motive practice. Dar când verișoara lui John, Michaela, se întoarce la Londra pentru a se ocupa de moșia Kilmartin, sentimentele complicate ale lui Fran o vor face să se întrebe dacă să se țină de intențiile ei pragmatice sau să-și urmeze pasiunile interioare.”

O Francesca schimbată și o Michaela vulnerabilă

Bun, și cum vine asta mai exact? Noile descrieri de personaje ne oferă mai multe detalii despre dinamica dintre cele două. Despre Fran, acum Contesă de Kilmartin, aflăm că este „rezervată și reținută, Francesca s-a simțit de mult timp nelalocul ei în lume. Pe măsură ce Michaela stârnește noi sentimente în interiorul ei, Fran va face descoperiri despre ea însăși care ar putea schimba totul.”

În schimb, partenera ei pare la prima vedere complet diferită. „Sub exteriorul fermecător și vivace al Michaelei se ascunde o tânără vulnerabilă, care fuge imediat ce simte disconfort. Dar, în acest sezon, Michaela trebuie să-și înfrunte vulnerabilitatea, fiind forțată să navigheze relația cu moștenirea regretatului ei văr – și cu Francesca.”

Ocolirea cărților și întrebările fanilor

Dar fanii cărților Juliei Quinn au observat imediat ceva. Producătorii au sărit peste cartea a cincea, „To Sir Phillip, With Love”, care se concentrează pe Eloise, și au trecut direct la cartea a șasea, „When He Was Wicked” (care spune, e drept, povestea Francescăi). Ce înseamnă asta pentru Eloise? Va primi ea oare sezonul 6?

Întrebările nu se opresc aici.

Saltul de doi ani în timp lasă loc de multe speculații, iar fanii se întreabă și cât de repede va fi dezvăluită identitatea noii Lady Whistledown. E prea devreme pentru răspunsuri, însă un lucru e clar: opt noi episoade pline de romantism și intrigi sunt acum pe drum.