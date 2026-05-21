Ai terminat deja de văzut toate episoadele din serialul tău preferat de relaxare? Ei bine, simpaticul personaj Elsbeth Tascioni ia o scurtă pauză de la rezolvarea cazurilor complicate. Producția difuzată de CBS a ajuns la finalul sezonului trei joi, pe 21 mai, dar fanii au deja un motiv uriaș de bucurie pentru că serialul a fost reînnoit oficial pentru sezonul patru.

Știi momentul ăla când abia aștepți să adormi copiii sau să închizi laptopul de muncă doar ca să te cufunzi într-un mister bun pe canapea? Exact asta ne oferă genul acesta de producții. Să ai confirmarea că povestea continuă înseamnă că toamna ta are deja o rutină de joi seara asigurată, fără stresul că personajele tale preferate dispar brusc de pe ecran.

Când revin noile episoade pe ecrane

Așa cum a relatat Hellomagazine recent, deși rețeaua nu a anunțat încă o dată fixă de lansare pentru sezonul patru, lucrurile sunt destul de clare. Ne putem aștepta ca episoadele noi să urmeze programul obișnuit din grila de toamnă, cu o premieră programată pentru luna septembrie sau octombrie.

Și pentru că tot vorbim de organizare, producția se mișcă foarte repede.

Filmările pentru noul sezon vor începe chiar în această vară, echipa urmând să se instaleze în Brooklyn începând cu luna iulie. Asta după ce distribuția abia a terminat filmările pentru sezonul trei la sfârșitul lunii martie.

„Asta a fost tot pentru filmările sezonului 3 din #Elsbeth! ATÂT de multă dragoste și apreciere pentru această distribuție și echipă absolut incredibilă.” – Carrie Preston, Actriță principală

Surprizele din distribuție și rețeta succesului

Dincolo de misterele în sine, farmecul serialului vine și din felul în care reciclează inteligent actorii talentați. De exemplu, Tracey Ullman a revenit pe ecrane în rolul lui Betty Heymouth, o autoare de rubrici de bârfe suspectată de crimă (un personaj complet diferit față de clarvăzătoarea Marilyn Gladwell pe care a jucat-o în sezonul doi).

Iar producătorii știu exact ce fac.

„Am vrut să celebrăm tradiția onorată de timp a serialelor procedurale de a aduce înapoi foști actori invitați în roluri complet noi, și cine ar fi mai potrivită decât Tracey Ullman? Este legendară pentru abilitatea ei de a se transforma, iar toată lumea de la Elsbeth a fost încântată că a fost dispusă să vină să se joace cu noi din nou.” – Jonathan Tolins, Producător executiv și showrunner

Finalul sezonului trei a dus personajul principal într-o lume plină de eleganță apusă și cabaret, investigând moartea misterioasă a unui membru al familiei regale într-un hotel legendar din New York.

Acum mingea este în terenul producătorilor pentru a finaliza noile scenarii. Până când primele imagini de pe platourile de filmare din Brooklyn vor apărea pe internet în iulie, ne rămâne doar să căutăm o altă producție la fel de captivantă pentru serile lungi de vară.