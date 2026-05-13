Fanii comediilor britanice au un motiv real de bucurie saptamana aceasta. Hitul Amandaland, spin-off-ul celebrului serial Motherland, a primit unda verde pentru al treilea sezon, care va aduce sase episoade noi pe ecrane. Anuntul vine la doar cateva zile dupa ce productia a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna comedie regizata in cadrul ceremoniei de duminica.

O veste asteptata de fani

Vestea oficiala a fost data miercuri de Jon Petrie, directorul BBC Comedy, chiar in cadrul BBC Comedy Festival din Liverpool. Si sa fim sincere, era de asteptat ca povestea sa mearga mai departe succesul urias. Intr-un articol publicat recent de Hellomagazine, Seb Barwell, editor comisionar BBC Comedy, a explicat decizia din spatele reinnoirii.

„Amanda și prietenii continuă să cucerească inimile națiunii, așa că suntem încântați să anunțăm o a treia serie și să ne continuăm ‘colaborarea’ cu această echipă uimitoare”, a declarat acesta.

Viata dupa divort si compromisurile mamelor moderne

Ti s-a intamplat vreodata sa simti ca jonglezi cu prea multe mingi si esti pe cale sa le scapi pe toate? Exact asta este farmecul personajului principal interpretat de actrita Lucy Punch. Amanda navigheaza viata post-divort, dupa ce a fost nevoita sa se mute dintr-o casa spatioasa din Chiswick intr-un apartament tip maisonette in Harlesden. Intre noi fie vorba, tranzitiile de genul acesta nu sunt usoare deloc pentru nicio femeie.

Iar in noul sezon o gasim incercand sa impace rolul de mama cu dezvoltarea brandului ei online de lifestyle, ‘Senuous’. In acelasi timp, lucreaza si la Kitchen’s Bathrooms and Kitchens pentru a se intretine.

Dinamici de familie si noi provocari imobiliare

Pe la jumatatea seriei, atentia Amandei este captata de o casa mare scoasa la vanzare in zona. Disperata sa o cumpere, ea apeleaza la mama ei, Felicity (jucata de fabuloasa Dame Joanna Lumley), doar pentru a descoperi ca sprijinul financiar vine cu un pret. Desi mama ei pare mereu tanara, incepe sa arate clar semne de imbatranire, asa ca locuitul singura s-ar putea sa nu mai fie o optiune viabila pentru ea.

Dar drama nu se opreste aici. Fostul sot, Mal (interpretat de Samuel Anderson), ramane vecinul ei de la subsol, iar acea mica tensiune romantica dintre ei nu a disparut complet. Situatia se complica odata cu aparitia lui Abs, fosta partenera pragmatica a lui Mal, interpretata de Harriet Webb. Amanda se straduieste sa rezoneze cu ea, in timp ce Mal dezvolta o legatura complet neasteptata cu noul sot al lui Abs, JJ.

Evolutia personajelor si viata de zi cu zi

In paralel, prietenele ei isi vad de vietile lor usor haotice. Fi (Rochenda Sandall) isi gaseste vocatia ca plimbatoare profesionista de caini, in timp ce Della (Siobhán McSweeney) pleaca sa lucreze pe o nava de croaziera.

Numai ca Anne (Philippa Dunne) ramane aceeasi prietena loiala si rabdatoare (un sprijin de care toate avem nevoie uneori), ajutand-o pe Amanda sa navigheze provocarile cresterii adolescentilor. Acest sezon promite sa abordeze teme clasice de parenting: examenele, primele relatii si, pentru finalul sezonului, balul de absolvire al scolii.

evolutia personajului ei inca din perioada Motherland, actrita Lucy Punch a oferit o perspectiva extrem de sincera despre vulnerabilitate.

„Schimbarea circumstanțelor ei a făcut-o să realizeze, în sfârșit, că nu este mai bună decât oricine altcineva. În Motherland, superioritatea ei era cea mai urâtă trăsătură a sa.”

Ea a adaugat apoi un detaliu psihologic interesant: „totusi ego-ul ei uriaș și anxietatea legată de statut rămân, așa că încă vrea ca toată lumea să creadă că este cea mai bună.”

Unde poti urmari noile episoade

Distributia este completata perfect, iar in acest sezon isi face aparitia si actrita Pam Ferris, care are un cameo in rolul lui Elspeth, vecina Amandei.

Pentru fanii din Marea Britanie, primele doua sezoane din Amandaland sunt deja disponibile pentru streaming pe platforma BBC iPlayer. In Romania, productiile britanice de comedie ajung de obicei pe platformele de streaming locale la cateva luni dupa premiera oficiala din UK, asa ca poti verifica periodic actualizarile de catalog de pe HBO Max sau Netflix pentru a prinde lansarea.