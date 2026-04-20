Victoria Beckham și gigantul american Gap își unesc forțele pentru o colaborare surpriză, un parteneriat descris ca fiind „multi-sezonier”. Prima colecție va avea 38 de piese, cu prețuri cuprinse între 25 și 250 de lire sterline, și se va lansa oficial pe 24 aprilie.

O alianță neașteptată

La prima vedere, cele două branduri nu par să împărtășească același ADN în modă. În timp ce Gap este cunoscut pentru blugi, hanorace cu logo și o estetică preppy-sportivă, Victoria Beckham a devenit un simbol al eleganței și al stilului impecabil. Cum se vor întâlni, așadar, la jumătatea drumului?

Ei bine, propunerea este una cu adevărat interesantă.

Colaborarea își propune să reinterpreteze clasicele Gap printr-o lentilă specifică Victoriei Beckham. e vorba de piese esențiale, dar cu un twist rafinat.

Ce spune Victoria Beckham

Designerul britanic a oferit și o primă declarație despre acest proiect. „Pentru mine, Gap este un simbol american – un brand care a creat întotdeauna piese atemporale pentru garderoba oricui, cu o atenție deosebită la detalii”, a spus Victoria Beckham. „Faptul că am adus perspectiva mea de design asupra acestor piese esențiale de zi cu zi și am lucrat cu o echipă care împărtășește același angajament față de măiestrie și execuție a făcut această colaborare incredibil de specială.”

Piese de bază, dar cu un twist

Colecția se concentrează pe „piese de bază pentru garderobă”, cum ar fi denimul, hainele kaki, tricourile, cămășile și articolele din fleece. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Toate acestea sunt „ancorate în simplitate, versatilitate și precizie”. Un exemplu concret este jacheta din denim, care are o croială până în talie, dar mâneci alungite, o abordare inteligentă a unui articol clasic.

Spre deosebire de multe colaborări high-street care mizează pe piese extravagante, menite să declanșeze achiziții de impuls, Gap x Victoria Beckham se bazează pe „țesături de calitate superioară și o construcție rafinată”. E drept că accentul cade pe articole care se pot integra ușor în orice garderobă și, cel mai important, care vor rezista dincolo de tendințele unui singur sezon.

O nouă strategie pentru Gap?

Și mișcarea vine într-un moment interesant pentru brandul american, care l-a numit recent pe Zac Posen în funcția de director de creație. Această colaborare marchează o nouă etapă pentru Gap, care ar putea încerca să se repoziționeze pe piață, adoptând un model similar cu cel al Uniqlo. Retailerul japonez a stabilit parteneriate pe termen lung cu designeri de renume (precum Christophe Lemaire, Clare Waight Keller și Jonathan Anderson), care i-au adus un prestigiu serios în lumea modei.

Colecția Gap × Victoria Beckham se lansează pe 24 aprilie, de la ora 9 dimineața, pe Gap.co.uk.