Victoria Beckham și Gap au lansat oficial mult-așteptata lor colaborare, o capsulă de primăvară formată din 38 de piese. Prețurile variază între 34 de dolari pentru un tricou basic și 328 de dolari pentru un trench coat, iar colecția promite să redefinească garderoba de sezon.

O colaborare neașteptată

Parteneriatul dintre Posh Spice și gigantul american a luat prin surprindere lumea modei. Însă pentru designer, asocierea a venit natural. „Pentru mine, Gap este un simbol american – un brand care a creat întotdeauna piese atemporale pentru garderoba oricui, cu o atenție deosebită la detalii”, a declarat Beckham într-un comunicat de presă.

Iar implicarea ei a fost totală. „Aducerea perspectivei mele de design asupra acestor articole esențiale de zi cu zi și colaborarea cu o echipă care împărtășește același angajament pentru măiestrie și execuție a făcut această colaborare incredibil de specială.”

Piesele esențiale, reinterpretate

Dar ce a vrut, de fapt, să sublinieze designerul prin această linie? Viziunea ei este clară și se concentrează pe elementele de bază. „Ceea ce fac eu este destul de sofisticat, elegant și atemporal. Este vorba despre a mă concentra pe articolele de care toată lumea are nevoie în garderobă.”

Mai exact, Beckham a identificat câteva piese obligatorii. „Piesele cheie pe care oricine ar trebui să le aibă ar fi perechea perfectă de blugi, tricoul alb perfect și… trench-ul perfect. Vreau ca o femeie să se simtă puternică și ca cea mai bună versiune a ei însăși, chiar dacă doar își pune pe ea o pereche de blugi și un tricou, știi?”

Cât costă piesele de rezistență?

Hai să vedem și prețurile, pe bune. Cel mai scump articol este Trench Coat-ul, la 328 de dolari. Un hanorac din French Terry costă 128 de dolari, în timp ce o pereche de blugi Capri cu talie joasă (da, s-au întors) ajunge la 88 de dolari. Cel mai accesibil produs este un tricou scurt din bumbac organic, cu logo, la 34 de dolari. Alte piese includ o fustă cargo la 108 dolari, o cămașă din denim cu fermoar la 98 de dolari și o geantă de weekend supradimensionată la 168 de dolari.

Un aer androgin și o gură de aer proaspăt

Și totuși, colecția nu e chiar ce te-ai aștepta de la Victoria Beckham. Au dispărut mătăsurile fluide și umerii accentuați. În locul lor a apărut o versiune mai dură, mai gritty, a femeii care a transformat o carieră muzicală într-un imperiu al modei. Aici se remarcă pantalonii cargo de inspirație militară, salopetele utilitare și rochiile mini din twill gros, cu buzunare proeminente.

Întreaga campanie este plină de aluzii la stilul anilor ’80 și ’90, o perioadă cu o semnificație specială pentru ea, fiind momentul în care a intrat pentru prima dată într-un magazin al brandului. „Din momentul în care am intrat pentru prima dată într-un magazin Gap, totul mi s-a părut atât de nou și de proaspăt”, a povestit ea recent.

Cererea este deja uriașă.

Deși colecția tocmai a fost lansată pentru publicul larg, anumite articole, precum pantalonii scurți cu pliuri și talie înaltă sau jacheta cu glugă, sunt deja epuizate. Acestea au fost disponibile în avans pentru membrii cu card Gap, confirmând că parteneriatul este un succes încă din primele ore.