Covorul roșu din Manhattan a fost scena premierei pentru mult-așteptatul film „The Devil Wears Prada 2”. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, actorii principali ai filmului, și-au făcut apariția într-un stil de zile mari, așa cum era de așteptat de la un film despre modă. Dar, hai să fim serioși, o singură persoană a furat toate privirile.

Un look demn de Miranda Priestly

Meryl Streep, alături de stilista sa Micaela Erlanger, a adus un omagiu direct personajului său iconic, Miranda Priestly. Actrița a ales o creație roșie, cu capă, semnată Givenchy de Sarah Burton, o ținută care cu siguranță ar fi fost aprobată de exigența revistă Runway din film. Iar detaliile au făcut diferența, în special mănușile de operă avangardiste.

O apariție cu adevărat memorabilă.

Un turneu de presă plin de stil

Apariția de la New York nu este un caz izolat. Pe parcursul întregului turneu de presă din ultima lună, Streep și Erlanger au livrat constant ținute statement. Acum câteva săptămâni, în Mexico City, actrița a dat startul cu un costum roșu aprins de la Dolce & Gabbana. Și de atunci, look-urile îndrăznețe au continuat.

Pentru o apariție recentă la emisiunea The Late Show With Stephen Colbert, de exemplu, a purtat un pulover albastru personalizat de la J.Crew. V-ați gândit vreodată de ce tocmai acea culoare? Ei bine, era în nuanța de cerulean (da, exact nuanța aceea celebră din primul film), un detaliu subtil, dar genial.

Marea finală de la Londra

Numai că turneul nu s-a încheiat încă. Marea premieră de la Londra, programată pentru miercuri, va încheia seria de evenimente cu fast. Abia după aceea vom putea spune cu adevărat „asta e tot” garderobei epice a lui Meryl Streep. Până la urmă, e drept că parcă nu ne-am dori să se termine vreodată.