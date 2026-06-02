Gândește-te la o defilare în costum de baie și probabil îți vin în minte modele abia trecute de 20 de ani. Numai că Molly Sims tocmai a demonstrat că poți străluci absolut fabulos la 52 de ani, urcând cu o încredere debordantă pe podiumul Sports Illustrated Swimsuit din Miami. Fostul supermodel a purtat un bikini îndrăzneț la W South Beach, alăturându-se altor vedete precum Bethenny Frankel și Stassi Schroeder.

Dincolo de sclipirea de pe podium, apariția ei ne arată ceva mult mai profund. Femeile trecute de 50 de ani nu se mai ascund în spatele unor haine largi, ci își asumă corpul lucrat prin efort și disciplină, redefinind complet standardele de frumusețe cu care am fost obișnuite în deceniile trecute.

Dezbaterea din mediul online

Imaginile cu ea au stârnit imediat reacții pe rețelele sociale. Și cum se întâmplă mereu, internetul s-a împărțit în două tabere. Unii au criticat costumele de baie extrem de decupate. „Putem să ne întoarcem, vă rog, la costumele de baie cu acoperire completă la spate?” a scris cineva online, adăugând că refuză să poarte un slip tip tanga. Dar fanii i-au luat imediat apărarea.

O admiratoare a punctat perfect: „Dacă ai avea un corp ca al ei, ai face și tu SI”. Altcineva a concluzionat sincer: „Uau, Molly arată uimitor! Zveltă, tonifiată și sănătoasă!!”. Iar un alt comentator a fost ușor conflictual: „Mod jalnic de a câștiga existența, dar aș vrea ca și corpul meu să arate ca al ei”.

Rutina de dimineață și antrenamentele

Cum ajungi însă la această formă? Așa cum relata Theblast într-un material recent, actrița are o rutină bine pusă la punct. Ziua ei începe la 6 sau 6:30 dimineața. Își hrănește câinii, își face cafeaua cu boabele preferate de la Caffe Luxxe și trece la suplimente. Bea un mix de creatină, vitamina C, colostru și electroliți în apă, promovat de creatoarea de wellness Dria Murphy, la care adaugă suplimente cu vitamina D și injecții cu vitamina B12.

Timp de ani de zile, în perioada ei de glorie din modeling, i s-a spus că arată „prea musculoasă” sau „prea mare”. Imaginează-ți presiunea de a fugi de greutăți doar pentru a te încadra într-un tipar. Acum, lucrurile stau cu totul altfel.

„Mi-am schimbat corpul în ultimele șase luni și am schimbat, și modul în care privesc antrenamentele.” – Molly Sims, Model și actriță

Acum face antrenamente de forță și merge pe bandă cu o vestă cu greutăți, folosind celebra metodă „12-3-30” (înclinație 12%, viteză de 3 mile pe oră, timp de 30 de minute de mers). De trei ori pe săptămână merge și la un studio Tracy Anderson. „Este un antrenament pentru tot corpul și îmi întind și îmi alungesc corpul într-un mod foarte specific”, a explicat ea.

Viața de familie fără ecrane

După ora 18:00, ritmul încetinește. Se bucură de un pahar de vin și își ajută copiii la teme. Și da, chiar și un supermodel se blochează la matematica de școală primară.

„Vom lucra la teme de matematică pe care nu le pot face și trebuie să folosesc ChatGPT, chiar și pentru muncă de nivelul clasei a 5-a”, a recunoscut Sims.

La masă, copiii ei mănâncă de toate, de la somon și sushi la friptură și mâncare indiană, pentru că i-a expus constant la arome noi. Iar când vine vorba de ecrane, regulile sunt clare. Inspirată de cartea „The Anxious Generation” de Jonathan Haidt, familia are reguli stricte: fără telefoane până în clasa a opta și fără iPad-uri în timpul săptămânii.

Echilibrul ei ne arată că poți avea și o viață de familie conectată, și o rutină de fitness riguroasă. Dacă tot mai multe femei vor prinde curajul să renunțe la teama de greutăți în sala de sport, inspirate de astfel de exemple publice.