Emma Chamberlain, una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul online, are o strategie de shopping cel puțin neobișnuită. Când găsește o piesă vintage care îi place, nu doar că nu negociază prețul, ci oferă chiar și 10 dolari în plus, un gest explicat recent în podcastul „The Run-Through”. Aceasta este doar una dintre particularitățile stilului său de a cumpăra haine.

Shoppingul online, o călătorie ghidată de algoritm

Pentru cumpărăturile online, Emma Chamberlain are o abordare relaxată și se lasă ghidată de tehnologie. „Oarecum las algoritmul să mă poarte într-o călătorie”, spune ea. E drept că recunoaște pericolele internetului, dar încearcă să le transforme în avantajul său. Si, pana la urma, de ce nu?

„Internetul – este un haos. Este toxic, dar o să folosesc algoritmul în avantajul meu, dacă pot”, explică Chamberlain, subliniind o metodă de shopping lentă și constantă.

Locurile preferate din New York și Los Angeles

Dar când programul îi permite, podcasterița și femeia de afaceri preferă cumpărăturile în persoană. Are și câteva locuri preferate, pe care nu ezită să le dezvăluie. V-ați fi gândit că unul dintre ele e în Cartierul Chinezesc?

„Când sunt în New York, Chinatown”, spune ea, menționând în mod special magazinul James Veloria. „Dar și toate micile magazine din acel mic centru comercial.”

Iar acasă, în Los Angeles, Chamberlain are un loc unde se întoarce mereu: Rose Bowl Flea Market. „Este atât de minunat și este masiv și este atât de copleșitor, dar este cool”, descrie ea experiența. „Se simte foarte LA și totul este într-un singur loc.”

Fără negocieri, ba chiar cu bacșiș de 10 dolari

Poate cel mai surprinzător aspect al obiceiurilor sale de shopping este refuzul de a negocia. Ba chiar face exact opusul. „Eu sunt genul care lasă bacșiș”, mărturisește ea. Cum vine asta? Chamberlain explică simplu că bucuria de a găsi un articol special depășește orice calcul financiar.

O abordare complet atipică.

„Sunt atât de recunoscătoare că l-am găsit. Sunt genul, ia prețul întreg. Uite încă 10 dolari în plus. Sunt atât de norocoasă.” Atitudinea ei este clară și se bazează pe o regulă personală: „Nu vreau să cumpăr ceva decât dacă aș plăti mai mult pentru acel lucru decât valorează.”

Din nou pe covorul roșu de la Met Gala

În luna mai a acestui an, Emma Chamberlain se va întoarce pe covorul roșu al Galei Met în calitate de corespondent special pentru Vogue, o poziție pe care a deținut-o mai mulți ani la rând. Chiar și așa, nu ia această oportunitate ca pe ceva garantat.

„Nu mă aștept la nimic. În fiecare an îmi zic: ‘Acesta ar putea fi ultimul an’”, mărturisește ea. Recunoștința pare să fie sentimentul care o ghidează în tot ce face, de la shopping la carieră. „Sunt atât de recunoscătoare că am putut vreodată să fac asta.”