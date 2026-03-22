Zendaya a uimit pe toată lumea la premiera filmului „The Drama” din Los Angeles, purtând o rochie Vivienne Westwood pe care a mai îmbrăcat-o la Oscaruri în 2015. Gestul ei a dat tonul unei săptămâni în care simplitatea și eleganța atemporală au dominat covorul roșu. Multe vedete de top au ales ținute rafinate, dar cu detalii unice care le-au făcut să strălucească.

Zendaya și puterea unei rochii atemporale

Pe 17 martie, în Los Angeles, Zendaya a pășit pe covorul roșu într-o creație care părea familiară. Și chiar era. Actrița a purtat o superbă rochie albă, mătăsoasă și cu umerii goi, semnată Vivienne Westwood, aceeași pe care a îmbrăcat-o la gala Premiilor Oscar din 2015. V-ați fi gândit că o rochie de acum aproape un deceniu poate arăta atât de actuală?

Alegerea a fost una inspirată, având o notă aproape bridală (o aluzie potrivită la tematica filmului). Dar, dincolo de simbolistică, gestul ei a demonstrat un lucru simplu.

Eleganța adevărată nu se demodează.

Iar designul elegant a părut la fel de proaspăt și acum, confirmând că o piesă clasică este o investiție pe viață. Până la urmă, de ce să lași o asemenea creație să adune praf în dulap?

Minimalismul anilor ’90, reinterpretat

Spiritul atemporal a fost adoptat și de alte vedete. Anya Taylor-Joy, de exemplu, a fost surprinsă pe 18 martie pe străzile din New York într-o ținută Balmain care amintea puternic de minimalismul anilor ’90. Ea a purtat un top negru mulat, cu guler halter, și o fustă creion. Numai că pata de culoare a fost dată de un imprimeu de leopard, care a adus totul în prezent.

În aceeași notă a mers și Meghan Markle. La gala pentru drepturile copiilor din Beverly Hills, pe 19 martie, a ales o rochie bleumarin stil coloană, de la Ralph Lauren. O piesă discretă, dar extrem de șic, care ar putea traversa deceniile fără să pară vreodată nepotrivită. E drept că simplitatea poate fi, uneori, cea mai puternică declarație de stil.

Când îndrăzneala întâlnește rafinamentul

Dar nu toate vedetele au mizat pe minimalism. Au existat și apariții mai îndrăznețe, care au făcut o declarație de stil puternică. Chase Infiniti și-a continuat seria de momente spectaculoase în Louis Vuitton la Festivalul Series Mania din Lille, Franța, pe 20 martie. Actrița a purtat o rochie de bal violet, cu o fustă extrem de amplă, care a atras toate privirile.

La polul opus, dar la fel de spectaculoasă, a fost Sandra Huller. La premiera „Project Hail Mary” din New York, pe 18 martie, actrița a îmbrăcat o rochie sculpturală Prada, accesorizată cu funde delicate din satin. O combinație neașteptată între o croială avangardistă și detalii considerate drăgălașe.

Alte apariții care au impresionat

Săptămâna a fost plină de ținute memorabile, fiecare cu personalitatea ei. Iată o listă scurtă cu alte apariții care au ieșit în evidență pe covorul roșu și nu numai:

Myha’la în Valentino: la festivalul SXSW din Austin, Texas (17 martie).

la festivalul SXSW din Austin, Texas (17 martie). Gabrielle Union Wayde în Altuzarra: la Gala Maternal Health 2026 din Los Angeles (18 martie).

la Gala Maternal Health 2026 din Los Angeles (18 martie). Ryan Destiny în Donna Karan: la premiera „The Drama” din Los Angeles (17 martie).

la premiera „The Drama” din Los Angeles (17 martie). Suki Waterhouse în Harris Reed: tot la premiera „The Drama” din Los Angeles (17 martie).

tot la premiera „The Drama” din Los Angeles (17 martie). Kate Middleton în Tolu Coker: la o vizită de stat în Windsor, Anglia (18 martie).

De la Los Angeles la New York și până în Franța, mesajul a fost clar. Chiar și într-o lume a modei în continuă schimbare, o rochie perfect croită, fie ea purtată pentru prima sau a doua oară (cum a fost cazul Zendayei), va întoarce mereu capete.