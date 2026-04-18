Vogue Williams a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil, vestea venind în timpul unei vacanțe de familie în St Barts alături de soțul ei, Spencer Matthews. Iar cuplul a ales o metodă inedită pentru a împărtăși bucuria cu fanii: o ședință foto în costume de baie, pe malul oceanului, în care stăteau cu burțile lipite.

„Bebelușul numărul patru e pe drum”

Într-o postare pe rețelele de socializare, cei doi au confirmat vestea cea mare printr-o descriere simplă și directă. „Bebelușul numărul patru e pe drum”, a scris cuplul, alături de o serie de emoji-uri îndrăgostite. Pentru marele anunț, vedeta a purtat un costum de baie din două piese cu imprimeu animal print, bej cu negru, completat de un sarong negru, transparent. Soțul ei, Spencer (fost membru al distribuției Made In Chelsea), a asortat-o cu o pereche de pantaloni de baie albi.

Vogue, care a împlinit 40 de ani în octombrie anul trecut, a mai adăugat două fotografii în postare. Una dintre ele o înfățișează alături de ceilalți trei copii ai lor: Theodore, în vârstă de șapte ani, Gigi, de cinci ani, și Otto, de trei ani.

Apariții memorabile în costum de baie

Până la sosirea noului membru al familiei, hai să vedem câteva dintre cele mai curajoase și colorate apariții în costum de baie ale vedetei. Într-una dintre postările sale, Vogue a purtat un set asortat, de un albastru deschis, cu un top triunghiular legat după gât și o fustă fluidă cu o curea. Imprimeul, inspirat de Versace, era plin de detalii fastuoase, cu palmieri și sori zâmbitori în nuanțe de galben și roșu, iar catarama circulară a curelei îi dădea ținutei un aer retro.

Numai ca una dintre cele mai neobișnuite locații pentru o astfel de fotografie a fost o pârtie de schi înzăpezită. V-ați fi imaginat-o purtând un costum de baie roz neon, cu decupaj înalt, și un top tip bandeau, în timp ce schia pe un versant plin de zăpadă? Ea a completat ținuta cu bocanci de schi și un prosop dungat, roz cu alb, înfășurat pe cap.

O alegere curajoasă, ce-i drept.

Într-un alt moment, influencerița a recreat o scenă clasică à la Baywatch, purtând un costum de baie roșu aprins, format dintr-un sutien triunghiular minuscul și bikini asortați. În timp ce se relaxa la piscină, ținea în mână o nucă de cocos și se proteja de soare cu o șapcă de baseball cu buline.

De la deux-pièces la costume întregi

Nu de puține ori, Vogue a renunțat la bikini în favoarea unui costum de baie întreg. Într-o călătorie cu soțul ei, a optat pentru un model negru, mulat, cu un decolteu rotund adânc și decupaje îndrăznețe pe părțile laterale ale trunchiului. Partea de jos a fost acoperită cu un sarong albastru cu roz, legat cu o fundă la șold.

În timpul unei plimbări cu barca, vedeta a adoptat un stil inspirat de Coasta Amalfi. A purtat un sutien de baie alb, tip balconette, imprimat cu lămâi galbene și frunze albastre, cu bretele late și un decupaj triunghiular în zona pieptului.