Heidi Klum a împlinit 53 de ani, iar imaginile cu ea în costum de baie demonstrează că timpul stă în loc pentru supermodelul german. De la vacanțe tropicale la antrenamente pe marginea piscinei, vedeta continuă să impresioneze cu o formă fizică de invidiat.

De ce ne interesează pe noi asta? Pentru că dincolo de genele norocoase, Heidi ne arată că disciplina și încrederea în propria feminitate nu au termen de expirare. Este o lecție vizuală despre cum poți să te simți excelent în pielea ta la orice vârstă, o sursă de inspirație pentru noi toate când vine vorba de self-care și mișcare.

Secretul formei fizice la 53 de ani

Așa cum a relatat recent o analiză publicată de Hellomagazine, vedeta își menține silueta prin mișcare constantă, chiar și în vacanțe. În ianuarie 2026, ea a distribuit imagini din St Barts, făcând exerciții cu benzi de rezistență în aer liber, purtând doar un costum de baie galben.

Și sincer, cu oceanul pe fundal, peisajul părea mai degrabă o campanie de lux decât un simplu antrenament. Benzile de rezistență sunt, de fapt, un truc excelent pe care îl putem lua și noi în bagajul de vacanță.

Campanii noi și vacanțe în familie

Pe 31 mai 2026, Heidi a lansat o nouă campanie pentru Calzedonia. A pozat pe marginea piscinei într-un costum de baie din două piese, maro-auriu strălucitor.

Dar nu se oprește la ședințe foto profesionale.

Iar lucrurile stau la fel de relaxat și în viața personală. Într-o excursie cu barca în Europa, mai exact în etapa din Austria, vedeta s-a relaxat alături de soțul ei, Tom Kaulitz, și de cei mai mici trei copii ai săi. A purtat un costum negru cu auriu, demonstrând că poți fi o mamă activă și super stylish în același timp. Pe o altă excursie aniversară, a fost surprinsă plutind în ocean într-un costum din două piese cu imprimeu floral.

Umor și senzualitate asumată

Nu îi lipsește nici umorul. În august 2025, a pozat printre stânci ca o sirenă, purtând un slip cu imprimeu leopard și scoici plasate strategic, alături de o descriere scurtă pe Instagram:

„Woopsy” – Heidi Klum, supermodel

Pentru Ziua Îndrăgostiților din 2024, ea i-a dedicat soțului o fotografie alb-negru realizată de fotograful Rankin, purtând un sutien triunghi și un slip tanga. Iar dacă ne uităm la pozele de pe podiumul Victoria’s Secret din 2001, diferențele sunt uimitor de mici.

Vârsta e doar un număr când ai grijă de corpul tău și îți asumi feminitatea. Ce alte campanii surpriză ne pregătește supermodelul pentru vara aceasta și ce alte trucuri de fitness mai putem fura de la ea.