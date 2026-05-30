Știi momentul ăla când te uiți la copiii vedetelor și te întrebi dacă vor moșteni măcar o fracțiune din carisma părinților? Ei bine, în cazul lui Henry Samuel, fiul de 20 de ani al supermodelului Heidi Klum și al artistului Seal, răspunsul este un da categoric. Tânărul de 1,90 metri tocmai a demonstrat că este o muză în devenire pentru moda masculină, afișând recent o ținută Gucci din piele din cap până în picioare.

Dar dincolo de hainele de designer, generația Z schimbă rapid regulile jocului. Nu mai este vorba doar despre a purta un brand scump, ci despre cum acea piesă te ajută să te exprimi. Pentru noi, femeile care urmărim constant evoluția stilului, ascensiunea lui Henry ne arată că moda viitorului pune accent pe autenticitate și pe curajul de a purta exact ceea ce te face să te simți bine în pielea ta.

Cum a început ascensiunea lui Henry

Gândește-te la presiunea de a debuta în industrie când mama ta este Heidi Klum. Și totuși, Henry a făcut-o cu o naturalețe dezarmantă. Debutul său a avut loc în timpul Săptămânii de Haute Couture de la Paris, în ianuarie 2025, când a defilat pentru show-ul de primăvară-vară al Lenei Erziak. De atunci, lucrurile s-au mișcat cu o viteză amețitoare.

A urcat pe podium pentru Kith pe străzile din New York. Iar în februarie a bifat al treilea său show pentru GCDS, în cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Acolo a purtat o jachetă din piele maro, pantaloni negri largi, o curea roz și pantofi portocalii, accesorizate cu o geantă verde cu efect de crocodil.

Piele neagră și o campanie de parfumuri

Iar acum revine în atenție cu acest look complet negru. Într-o postare pe Instagram, descrisă simplu „#gucci”, Henry apare în cabina de probă a designerului. Jacheta din piele cambrată, cu fermoar, s-a potrivit perfect cu pantalonii croiți drept, care aveau detaliul metalic emblematic al brandului la buzunare. Așa cum a remarcat Hellomagazine într-un material publicat recent, tânărul este bucățică ruptă din tatăl său.

Pe lângă podium, el este și imaginea campaniei pentru parfumul YSL Beauty MYSLF L’Absolu.

„Personal, MYSLF L’Absolu înseamnă tu însuți, cum ar fi să te exprimi, să fii încrezător. Floarea de portocal și paciuli îi dau un sentiment foarte condimentat. Momentele în care simt că îmi plac cel mai mult de mine sunt atunci când mă exprim prin modă, fiind cu prietenii și familia mea. Apreciez mult asta. Parfumul mă poate face să mă simt cald, să mă simt confortabil, fericit și plin de energie.” – Henry Samuel, Model

Aparițiile alături de mama sa

O altă dovadă că stilul se învață, dar atitudinea se moștenește, a fost prezența sa la Festivalul de Film de la Cannes din 2026. Henry a strălucit într-un smoking negru cu rever din catifea, alături de mama sa. Heidi, care mai are trei copii cu Seal (Leni, Johan și Lou), împarte acum custodia amical cu artistul, fiind căsătorită în prezent cu chitaristul Tom Kaulitz.

Ce-ar fi dacă am reuși și noi să integrăm măcar un strop din această libertate de exprimare în garderoba noastră zilnică? Rămâne de urmărit la ce mari case de modă va mai defila tânărul în sezoanele următoare, iar noi abia așteptăm să vedem cum va transforma următoarea ținută într-o declarație personală.