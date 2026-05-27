Heidi Klum a demonstrat încă o dată că știe exact cum să atragă toate privirile, de data aceasta la evenimentul Calzedonia Summer Beachclub din 26 mai. La 52 de ani, supermodelul a recreat un moment iconic marca Marilyn Monroe, purtând o rochie maxi maro cu un decolteu adânc, completată absolut neașteptat de un sutien de baie cu imprimeu leopard lăsat la vedere.

Dincolo de blițurile aparatelor foto, miza aici este felul în care percepem și purtăm moda de vară. Gândește-te la momentele în care nu știi cum să integrezi costumul de baie într-o ținută de seară, pe faleză. Alegerea ei ne arată că poți transforma o piesă aparent banală de plajă într-un element central de stil, fără să pară că ai stat ore întregi în fața oglinzii.

Detaliul care schimba toata tinuta

Rochia aleasă de vedetă la km 689 Cologne Beach Club a impresionat printr-un design drapat subtil pe corset și un accesoriu auriu. Iar pentru a aduce acel aer relaxat, ea a suprapus piesa peste topul de bikini Calzedonia, asortând totul cu pantofi stiletto nude și brățări masive din aur. Așa cum relata Hellomagazine într-un material recent, mișcarea amplă a rochiei a amintit imediat de celebra ținută albă purtată de Marilyn Monroe în filmul clasic din 1955, The Seven Year Itch, creată la acea vreme de William Travilla.

Și dacă tot căutăm inspirație aplicabilă, stilista Ellis Ranson a explicat exact de ce funcționează atât de bine această combinație cromatică.

„Cunoscută pentru alegerile ei vestimentare îndrăznețe, aceasta se simte mai discretă și luxoasă în nuanța de maro ciocolatiu. Țesătura drapată este un stil atât de măgulitor și oferă interes unei rochii maxi simple. Unul dintre designurile mele preferate pentru vară.” – Ellis Ranson, stilist de celebrități

Atitudinea conteaza mai mult decat trendul

De câte ori nu ai evitat o piesă vestimentară doar pentru că ți se părea prea îndrăzneață pentru o ieșire obișnuită? Stilista a punctat perfect acest aspect, subliniind că modelul se îmbracă mereu în funcție de cum se simte în pielea ei.

„Fiind un look Heidi, există întotdeauna ceva mai distractiv atașat ținutei. Bikiniul cu imprimeu leopard dedesubt. Îmi place când iei o culoare din imprimeul pe care îl porți și o asortezi la ținută. Este plin de farmec fără să pară că se străduiește prea mult și îmi place cum a păstrat accesoriile la minimum și a făcut să pară boem, dar în același timp un lux liniștit.” – Ellis Ranson, stilist de celebrități

Numai că atitudinea asta asumată nu a apărut peste noapte. Heidi are o istorie lungă cu brandurile de lenjerie intimă și costume de baie, fiind imaginea unor campanii uriașe de-a lungul deceniilor.

„Am fost fotografiată nud sau în lenjerie din 1992, mult înainte de Instagram. Oamenii spun mereu, ‘Probabil ai devenit mai încrezătoare pe măsură ce ai îmbătrânit’, dar eu am fost mereu încrezătoare. Nu am nicio problemă să mă plimb în lenjerie intimă. Nu mă ascund într-un colț.” – Heidi Klum, supermodel

Până la urmă, moda verii ne permite să ne jucăm cu texturi și straturi pe care în restul anului le ținem ascunse. Câte dintre noi vor avea curajul să lase la vedere un top de baie colorat sub o rochie vaporoasă la următoarea ieșire pe terasă.