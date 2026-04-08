Gala Met din 2026 se anunță a fi un eveniment spectaculos, cu un cod vestimentar oficial intitulat „Fashion Is Art”. Expoziția de la Costume Institute va explora „centralitatea corpului îmbrăcat”, un concept care pare croit special pentru creațiile unui anume designer francez: Jean Paul Gaultier.

Revoluția mesh din 1994

Totul a început, de fapt, în 1994. Pentru colecția sa de primăvară ready-to-wear, Gaultier a introdus materialul mesh, devenit acum emblematic pentru brand. Multe dintre ținute funcționau ca o a doua piele, unele având chiar și tatuaje în stil trompe l’oeil. Piesele de pe podium din acea colecție extrem de influentă au devenit obiecte de colecție, iar rochiile se revând astăzi cu prețuri de peste 5.000 de dolari.

Colecția Cyber și anii ’90

Iar designerul nu s-a oprit aici. Doar un sezon mai târziu, în toamna lui 1995, a continuat să se concentreze pe designuri grafice bodycon în colecția sa intitulată „Cyber”. Modelul, care includea un catsuit cu buline ce imita un cyborg, a fost inițial proiectat pe computer, folosind gradienți de culoare pentru a sugera formele feminine, dar cu un aer extraterestru. Supermodele precum Shalom Harlow și Helena Christensen au defilat purtând aceste look-uri, iar la aproape trei decenii distanță, creațiile încă par incredibil de proaspete și avangardiste.

De la Robin Williams la Natalie Portman

E drept că vedetele au îmbrățișat imediat aceste stiluri. Fanii modei își amintesc probabil când actorul Robin Williams a purtat o cămașă cu imprimeu de mușchi, roșu cu alb, din colecția „Pin Up Boys” de primăvară 1996. Un an mai târziu, în 1997, actrița Natalie Portman a apărut într-o rochie vibrantă din plasă din colecția de toamnă 1996.

Un look perfect valabil și azi.

Cine va purta Gaultier în 2026?

Numai că dorința pentru garderoba body-centrică a lui JPG este mai vie ca niciodată. O mulțime de staruri au readus la viață piese vintage Gaultier, printre care Kim Kardashian, Kendall Jenner, Cardi B și Doja Cat. Multe dintre ele au purtat faimoasele rochii sau salopete Cyber cu buline din anii ’90, în timp ce altele au asortat tricourile din plasă, recent lansate (într-o nouă interpretare), cu blugi simpli.

Dar v-ați gândit cine va îndrăzni să poarte un stil aproape nud în fața a sute de paparazzi? Kim Kardashian, o fană declarată a pieselor vintage JPG, pare o alegere evidentă. Cardi B, o altă admiratoare, ar putea cu ușurință să apară într-una dintre creațiile sale mulate. Sau, hai să vedem, poate va fi cineva complet neașteptat, precum Bad Bunny sau Colman Domingo, cunoscuți pentru riscurile pe care și le asumă în materie de modă masculină. Pariurile sunt deschise!