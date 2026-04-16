Cântăreața Pink a fost onorată de Planned Parenthood of Greater New York cu premiul „Catalyst of Change” pentru activismul său în favoarea drepturilor reproductive. Evenimentul, gala anuală „Spring Into Action”, a avut loc miercuri seara la Cipriani South Street din New York, într-o atmosferă efervescentă.

O gală plină de staruri

Printre invitați s-au numărat nume grele precum Natasha Lyonne, Iris Apatow, Patricia Arquette, Helena Christensen, Tommy Dorfman și Lily Rabe. Seara a fost dominată de culoarea roz, profitând de o zi neobișnuit de caldă în New York, cu temperaturi de aproape 32 de grade Celsius. Alexis McGill Johnson, președinta Planned Parenthood Federation of America, a lăudat-o pe artistă pentru curajul său. „A fost întotdeauna o luptătoare incredibilă pentru această autonomie”, a spus McGill Johnson. „Este feroce. Este foc. Aduce toate astea cu ea. Așa că sunt foarte bucuroasă că o putem onora.”

Lupta pentru acces la sănătate

Natasha Lyonne a ținut un discurs tranșant despre importanța organizației în climatul actual. „Planned Parenthood este atât o resursă crucială, cât și un spațiu sigur pentru tineri și, sincer, pentru toți oamenii”, a declarat actrița. Dar cum stau lucrurile, pe bune, în teren? Lyonne a continuat: „Și din moment ce sunteți cu toții aici în seara asta, sunteți conștienți de lupta pe care o avem de dus. Administrația actuală face tot ce poate pentru a închide centrele noastre de sănătate din întreaga țară. Sistemele spitalicești anti-avort cumpără clinici independente și interzic avorturile.”

Iar răspunsul organizației este unul direct. „De aceea, în aceste vremuri foarte dificile, PPGNY alege să acționeze în conformitate cu valorile sale”, a adăugat Lyonne. „Ei oferă servicii pe bază de venit (sliding scale). Ajută la înscrierea pacienților eligibili în planuri de asigurare și oferă programe comunitare pentru a aborda obstacole suplimentare, lucruri precum limba, accesibilitatea și neîncrederea generală în sistemul de sănătate. Este o muncă importantă și este munca pe care PPGNY o poate face doar datorită oamenilor din această sală.”

Reacția artistei Pink

Într-o pauză, Pink a oferit o reacție sinceră și directă despre premiul primit. „Este minunat. Este nemeritat, dar este minunat”, a spus ea. „Și iubesc Planned Parenthood. Am fost adolescenta care mergea la Planned Parenthood. Aceea era îngrijirea pe care o aveam. Și este atât de important să ne păstrăm drepturile și autonomia asupra corpurilor noastre.”

Cuvintele ei au fost tranșante.

„Ei sunt cei din prima linie, ducând lupta și prezentându-se în instanță. Clinici bombardate și închise, iar acești oameni sunt eroi absoluți. Și avem nevoie de ei. Avem nevoie de această îngrijire. Și nu pot să-mi imaginez cum niște străini și bărbați care ocupă funcții publice ajung să aleagă traiectoria sănătății și a vieților noastre. Este greșit.”

Un exemplu pentru noua generație

Câștigătoare a trei premii Grammy, Pink a subliniat că activismul este o parte importantă din exemplul pe care încearcă să-l ofere copiilor ei, Willow și Jameson. „Încerc să fiu prezentă cât de mult pot. Și încerc să creez un mediu acasă care să fie o trambulină pentru copiii mei, de unde să sară și să meargă să lupte”, a explicat artista.

„Mama mea era obosită. Acum este diferit. Vremurile par… sunt riscante și, de fapt, drepturile ne sunt luate pe bandă rulantă. Și se întâmplă atât de repede și din atât de multe direcții. Este mult mai mult decât accesul la avort. Este vorba despre îngrijirea sănătății femeilor. Este pentru ca medicii să poată profesa. Este pentru ca femeile să nu moară din cauza complicațiilor la sarcină. Este pentru ca oamenii să poată avea corpuri fără boli. Este atât de complicat și este redus la un slogan și este, pur și simplu, nefericit.”

Si, până la urmă, totul se reduce la educație. „Cred că educația este cel mai important lucru pentru oameni… Le spun mereu copiilor mei: «Puneți la îndoială sursa și cunoașteți ambele părți… Nu fiți persoana care s-a înscris la o cauză acum trei săptămâni. Documentați-vă, faceți-vă treaba». Și Willow face asta. Diligența este puternică la ea. Este o nouă generație.”