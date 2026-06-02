Adela Popescu, mamă a trei băieți, a împărtășit recent o realitate cu care multe dintre noi rezonăm profund. Actrița a vorbit deschis pe internet despre frustrarea de a nu putea oferi atenție egală și exclusivă fiecărui copil în parte, cu un accent special pe situația băiatului ei mijlociu.

Ai simțit vreodată vinovăția aia surdă că, oricât te-ai strădui, parcă un copil primește mai puțin din timpul tău? Dincolo de pozele perfecte de pe rețelele sociale, realitatea unei familii numeroase vine la pachet cu o luptă constantă pentru echilibru, iar mărturisirea Adelei lovește exact în această rană comună a mamelor noastre.

Viața alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți ai lor este plină de energie, dar și de provocări logistice uriașe. Așa cum a semnalat Unica într-un material recent, actrița a explicat că al doilea ei născut a fost mereu prins oarecum la mijloc, între fratele mai mare și mezinul familiei.

Provocarea copilului mijlociu

Iar lucrurile stau destul de simplu când le pui pe hârtie. Timpul este pur și simplu limitat.

„Copilul ăsta nu ne-a avut niciodată doar pentru el. S-a născut al doilea, apoi a venit și frățiorul mai mic și mai gălăgios. Deci șanse și mai puține. 🙂 În afară de câte o după-amiază la o înghețată, nu știe cum e să vorbești doar tu, fără să fii întrerupt, să ai parte de atenția toată a părinților, problemele tale să fie cele mai importante și nu tratate în raport cu ale fraților sau cu dinamica dintre ei.” – Adela Popescu, actriță

Și chiar are dreptate. Este al naibii de greu să îți calibrezi discursul ca părinte. Adela subliniază cât de obositor este să încerci să alini un copil fără să te gândești imediat la impactul pe care cuvintele tale îl au asupra celorlalți doi frați aflați în aceeași cameră.

„Părinții să nu își caute cuvintele în care ar trebui doar să te aline și nu să se gândească dacă ce îți spun ție are consecințe în starea și emoțiile fraților. Cum să nu fie prea mult cu tine ca să nu fie prea puțin cu ceilalți doi.” – Adela Popescu, actriță

Soluția simplă care a funcționat

Dar actrița nu a rămas doar la stadiul de constatare sau de plângere pe internet. A găsit o portiță de scăpare din haosul zilnic și l-a luat pe Andrei, băiatul mijlociu, doar pe el, într-o deplasare la mare pentru trei zile de filmări.

Rezultatul? O schimbare uriașă de dinamică.

„Ce să mai… sunt atât de fericită că m-am organizat astfel încât Andrei să mă însoțească la filmările de la mare. Au fost trei zile superbe, emoționante de-a dreptul și abia aștept să mai repet. Cu fiecare în parte. Să își umple rezervorul de iubire pe care oricât ne-am strădui acasă, parcă nu reușim. Sau cel puțin așa credem noi. Poate ei sunt mulțumiți, de fapt. :))” – Adela Popescu, actriță

Ce ne învață pe noi povestea asta? Că perfecțiunea în parenting este o iluzie totală, iar uneori soluția nu stă în gesturi grandioase, ci în crearea unor momente izolate, doar tu și copilul tău. Rămâne ca fiecare dintre noi să găsească acele mici ferestre de timp individual, exact așa cum a sugerat și Adela la finalul mesajului ei, întrebându-și comunitatea ce mici gesturi fac zilnic pentru a echilibra balanța atenției în familie.