Covorul roșu a fost din nou desfășurat luni, 4 mai, la faimosul Metropolitan Museum of Art, pentru a celebra expoziția de primăvară „Costume Art”. Și, pe bune, codul vestimentar din acest an, Fashion is Art, chiar a livrat niște ținute absolut spectaculoase. Cu Anna Wintour la cârmă, alături de copreședinții Nicole Kidman, Beyonce și Venus Williams, seara a fost plină de momente memorabile pe care poate nu le-ai prins în feed-ul tău.

Surpriza de pe covorul rosu. Cine s-a ascuns sub masca

Te-ai gândit vreodată că poți veni la cel mai exclusivist eveniment de modă din lume complet incognito? Ei bine, Katy Perry a fost demascată ca fiind invitatul misterios al serii.

Artista a pășit în lumina reflectoarelor într-o rochie albă personalizată, fără bretele, creată de Stella McCartney, care venea la pachet cu o trenă lungă și mănuși până la cot. Dar identitatea ei a rămas un secret ceva timp, fiind ascunsă sub un accesoriu de cap alb cu argintiu, care aducea foarte mult cu o cască de astronaut.

Până la urmă, cântăreața (care anul trecut a participat la lansarea spațială Blue Origin) a îndepărtat partea metalică argintie a măștii realizate de Miodrag Guberinic. Așa a ieșit la iveală adevărata ei față pe covorul roșu.

Detaliul care a atras toate privirile. Ce a lipsit de pe degetul actritei

Iar la capitolul dramă subtilă, Zoe Kravitz a știut exact cum să întoarcă toate capetele.

A apărut într-o rochie neagră din dantelă Yves Saint Laurent care pur și simplu îți tăia respirația. Numai că altceva a lipsit cu desăvârșire din peisaj. Inelul ei de logodnă cu diamant de 9 carate, cu montură bezel, creat de Jessica McCormack și evaluat la 1 milion de dolari, a fost de negăsit.

Actrița, despre care se raportează că este logodită cu Harry Styles după o poveste de dragoste de opt luni, a părut să își ascundă mâna stângă de camerele de fotografiat. Când mâna a devenit complet vizibilă ceva mai târziu, degetul ei inelar era în mod inconfundabil gol.

Statuia vie si aparitia de aur. Cum au stralucit vedetele

Hai să vedem cine a mai făcut furori, pentru că Heidi Klum a fost clar vedeta cu care toată lumea voia o poză. Așa cum a relatat Hellomagazine într-o analiză de după eveniment, supermodelul a arătat ca o statuie de marmură în mărime naturală.

A purtat o ținută personalizată de Mike Marino, inspirată din lucrări clasice precum Hristos Învăluit de Giuseppe Sammartino. Imediat a fost asaltată pentru fotografii de nume grele precum Rihanna, A$AP Rocky, Ben Stiller, Colman Domingo, Emily Blunt, Carey Mulligan și Nicholas Hoult.

Și dacă tot am adus vorba de Rihanna, ea și partenerul ei de cursă lungă, A$AP Rocky, și-au făcut din nou apariția elegant de târziu. Cântăreața a arătat fabulos într-un ansamblu auriu cu pliuri de la Maison Margiela, completat de bijuterii Briony Raymond și Dyne.

Să nu o uităm nici pe sportiva olimpică Eileen Gu, care a purtat o rochie ce sufla bule reale.

Furia de pe internet. De ce au luat foc fanii galei

Dar lucrurile nu au fost roz pentru toată lumea. Fanii galei au fost lăsați dezamăgiți de influența aparentă a sponsorului Jeff Bezos.

Acesta ar fi plătit suma de 10 milioane de dolari pentru a fi copreședinte de onoare, alături de soția sa, Lauren Sanchez. Miliardarul a fost acuzat că a transformat evenimentul într-un bal al miliardarilor, mai ales după ce Mark Zuckerberg, moștenitorul Walmart S. Robson Walton și Mike Bloomberg, printre alții, au fost fotografiați la eveniment.

Reacțiile din mediul online au fost tăioase.

„Participă de bunăvoie la balul miliardarului Bezos. O rochie nu poate schimba faptul că ești un [clovn] #TaxTheRich”, a scris o persoană pe X.

O altă voce din online a punctat: „Cred că o parte din lecția Met Gala este că oamenii bogați vor face ca totul să fie de prost gust până la urmă.”

Iar un al treilea utilizator a adăugat sec: „Acum că am dat asta la o parte, aceasta a fost cea mai proastă gală met din ultimii ani și nici măcar nu e pe aproape.”