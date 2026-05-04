Te-ai gândit vreodată cât de greu este să privești pe cineva mergând înainte, în timp ce tu încă încerci să îți vindeci rănile? Fix prin asta pare să treacă acum Channing Tatum, după ce fosta lui logodnică, superba Zoë Kravitz, și-a etalat noul inel de logodnă în valoare de aproximativ un milion de dolari, oferit de cântărețul Harry Styles. Este o situație pe care multe femei o recunosc, acel moment vulnerabil în care încerci să îți găsești propriul echilibru emoțional în timp ce viața merge nestingherită mai departe.

Mesajele ascunse din spatele unei despartiri

Iar procesul de vindecare nu arată la fel pentru toată lumea. Pentru Tatum, rețelele sociale au devenit un fel de jurnal deschis, plin de postări enigmatice care te fac să te oprești și să reflectezi la propriile tale limite sănătoase. Duminică, actorul fenomenal a distribuit un videoclip cu o focă plutind liniștită pe apă, preluat de pe contul @liveloveandlegacy, însoțit de piesa „Only Time” a lui Enya. Peste imagini stătea scris un mesaj profund: „Nivelul la care mă aflu de a lăsa lucrurile să plece și de a avea încredere în fluxul universului”.

E drept că nu e ușor să procesezi o schimbare atât de bruscă.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Seria de mesaje criptice a început luna trecută, incluzând o poezie sfâșietoare a scriitorului John Roedel, intitulată „My Brain and Heart Divorced”. Primele versuri lovesc direct la țintă: „Creierul și inima mea au divorțat acum un deceniu în privința vinovatului pentru mizeria uriașă în care m-am transformat”. Poezia continuă cu o realitate dură a conflictului interior: „pana la urma nu au mai putut sta în aceeași cameră unul cu celălalt”. Mai mult, actorul a postat o scurtă compoziție pe melodia „Faith Hymn” a corului Beautiful Chorus, având o descriere extrem de simplă: „Citește…”.

O noua dragoste si un inel care fura privirile

Și totuși, viața merge înainte cu o viteză uluitoare. Așa cum am putut citi într-o analiză detaliată publicată recent de Theblast, fosta sa parteneră trăiește o poveste de vis. La cina pre-Met Gala organizată de Anna Wintour la New York, Zoë a atras toate blițurile paparazzilor. Îmbrăcată într-o rochie florală galbenă, purtată sub un pulover mentă texturat cu finisaj de blană, actrița (care este și co-președinte al comitetului gazdă Met Gala) a strălucit la propriu. Și-a completat ținuta cu o poșetă plic YSL din piele întoarsă maro, tocuri ascuțite transparente și ochelari de soare închiși la culoare. Pe inelarul ei stătea mândru diamantul masiv primit de la interpretul piesei „Watermelon Sugar”, cu care se iubește de opt luni.

Cei doi au deja planuri de nuntă și chiar vorbesc despre copii, ținându-se de mână și sărutându-se în public fără rețineri. O sursă apropiată cuplului a oferit detalii topite despre fostul star One Direction: „Este complet fermecat. Ar sări de pe o stâncă pentru ea”. Propunerea a fost una romantică, de modă veche, cu artistul așezat în genunchi, iar actrița a acceptat imediat.

Stai puțin, că lucrurile devin și mai clare când afli perspectiva ei asupra acestei noi etape. Prietenii spun că Zoë nu a ezitat nicio secundă să spună da, fiind „nebună de dragoste pentru el”. Ea apreciază enorm modul în care el se implică în relație și simte ceva complet „diferit” față de cântăreț, comparativ cu partenerii ei anteriori, inclusiv Tatum.

Acceptarea situatiei si curajul de a merge inainte

Hai să vedem cum a reacționat fostul iubit la toată această avalanșă de noutăți. Inițial, actorul a fost luat prin surprindere de vestea logodnei, dar apropiații susțin că „nu s-a gândit prea mult la asta.”

Numai că o despărțire oficializată în 2025, după trei ani de relație și o logodnă anulată, lasă urme adânci. Cei doi s-au cunoscut în 2021 pe platourile de filmare la „Blink Twice”. La început, au fost văzuți plimbându-se pe o bicicletă BMX pe străzile din New York, iar apoi au plecat împreună de la Met Gala în acel an. Și-au confirmat relația abia în august 2022, când au fost fotografiați sărutându-se pe un iaht în Italia, la aniversarea de un an. Vestea logodnei lor uimise fanii în octombrie 2023, când actrița din „Big Little Liars” a plecat de la o petrecere de Halloween purtând un diamant pe deget. La premiera filmului lor, Tatum declara că munca alături de partenera sa a fost o experiență superbă, iar ea spera să mai colaboreze pe viitor.

Acum, drumurile lor s-au separat definitiv. Un apropiat al lui Tatum a clarificat poziția actuală a acestuia: „Nu a auzit nimic direct și nu sunt în contact regulat, dar dacă Zoë este fericită, el este fericit pentru ea”.

Pe bune, uneori ai nevoie de o putere imensă să recunoști când un capitol s-a încheiat. Săptămâna trecută, Channing a postat un videoclip cu o luptătoare cu fața plină de sânge și corpul plin de vânătăi (o metaforă destul de vizuală pentru o inimă frântă). Femeia din clip spunea: „Nu a mers așa cum mi-am dorit”. Apoi adăuga plină de recunoștință: „M-am bucurat de întregul proces. Sunt încă fericită că am mers toate cele cinci runde. Mă simt uimitor. Pur și simplu atât de fericită să fiu aici”. La același eveniment pre-Met Gala din New York au participat și alte vedete de top care știu ce înseamnă să fii în centrul atenției. Nicole Kidman, co-președinte al ediției din acest an alături de Beyoncé și Venus Williams, a purtat o rochie neagră elegantă, în timp ce sora lui Venus, Serena Williams, a impresionat audiența într-o rochie lungă cu paiete, de culoare roșie, fără spate și cu o crăpătură laterală generoasă.