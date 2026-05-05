Gala Met 2026 a transformat din nou treptele faimosului muzeu newyorkez în cel mai râvnit podium din lume, sub privirea atentă a președintei principale Anna Wintour. Tema serii a fost exclusivista „Costume Art”. Evenimentul a dovedit încă o dată că moda este o formă de exprimare pură, un spațiu unde personalitatea se întâlnește cu viziunea designerilor. Pe lângă vedetele deja consacrate pe care le urmărim an de an cu sufletul la gură, covorul roșu a fost cucerit de fețe noi care au făcut un debut absolut spectaculos. Acești invitați aflați la prima participare au demonstrat că au curajul să își asume ținute îndrăznețe.

Surpriza serii la doar 14 ani

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să pășești la cel mai important eveniment de modă din lume ținându-ți părinții de mână? Ei bine, Blue Ivy Carter, primul copil al cuplului Beyoncé și Jay-Z, a trăit exact această experiență la doar 14 ani. Familia Carter a transformat seara într-o ieșire în familie, mai ales că Beyoncé a revenit în rolul de co-președinte al evenimentului după un deceniu de absență, fiind însoțită de Jay-Z.

Tânăra a atras toate privirile.

A purtat o rochie spectaculoasă de culoare crem și o jachetă asortată de la casa de modă Balenciaga. Și pentru că atitudinea face totul, și-a completat ținuta cu o pereche de ochelari de soare închiși la culoare și pantofi cu toc Jimmy Choo decorați cu cristale.

„Se simte ireal pentru că fiica mea este aici. Arată atât de frumos. Este incredibil să pot împărtăși cu ea. Cred că arată atât de incredibil”, a mărturisit Beyoncé într-un scurt interviu pentru Vogue.

Omagiul discret adus unei legende

Iar magia debuturilor nu s-a oprit aici. Jaafar Jackson, proaspăt ieșit din succesul uriaș al filmului său „Michael”, a urcat pe aceleași trepte celebre. Nepotul de 29 de ani al lui Michael Jackson a arătat impecabil într-un costum negru din catifea Ralph Lauren și un papion cu detalii aurii, o alegere care a amintit imediat de una dintre ținutele iconice ale unchiului său. În picioare a ales pantofi negri strălucitori, în stil balet, asortați cu șosete roșii.

Actorul a recunoscut că look-ul său a fost „un pic pe ultima sută de metri”. Dar, pe baza detaliilor publicate recent de Theblast, a reușit o colaborare de excepție cu brandul și cu un stilist pentru a obține un aspect care „s-a simțit nu doar izbitor din punct de vedere vizual, ci și intenționat”.

„Ne-am concentrat pe alegerea unui look care onorează subtil tema, simțindu-se în același timp fără efort și fidel identității mele”, a explicat Jaafar.

Stilul inconfundabil la 77 de ani

Să fim serioși, stilul personal nu are vârstă. Solista trupei Fleetwood Mac, Stevie Nicks (cunoscută pentru stilul ei de inspirație boemă), a făcut primul ei pas la Met Gala la 77 de ani. A renunțat la siluetele fluide și cizmele cu platformă pentru care e faimoasă și a purtat o rochie Zara personalizată, creată de designerul britanic de modă John Galliano.

Rochia de bal din tafta de mătase albastru-miez de noapte a venit cu un jupon și o jachetă de catifea. Trandafirii aplicați din tul și șifon negru au adăugat detalii elegante ansamblului. A pus pe cap un joben negru cu o pană, ridicând la un alt nivel stilul ei vrăjitoresc și boem. Look-ul întunecat a fost pus în valoare de bijuterii strălucitoare de la Tiffany & Co., incluzând inele, cercei cu diamante și un colier statement.

Detaliile care spun o poveste de familie

Numai că moda adevărată este adesea despre rădăcini și autenticitate. Marcello Hernandez, starul în plină ascensiune din „Saturday Night Live”, a venit alături de iubita lui, Ana Amelia Baylor Cabral, care era îmbrăcată într-o rochie neagră Oscar de la Renta. Comediantul de 28 de ani a îmbrăcat un costum negru la două rânduri de nasturi Thom Browne, asortat cu un papion. Într-un interviu acordat revistei Esquire, el a povestit cum obișnuia să poarte sacouri când era un comic mai tânăr, dorind să copieze stilul idolilor săi, printre care Jerry Seinfeld, Johnny Carson și Freddie Prinze Sr.

„Am devenit un pic casual pentru o vreme, iar acum aș spune că sunt undeva la mijloc”, a spus el.

Aici intervine partea cu adevărat emoționantă. Și-a completat ținuta cu o broșă de la mama sa, care includea un ac „înger de protecție” și o piatră Larimar. Pe braț purta un azabache, o amuletă protectoare, ambele fiind o trimitere subtilă la moștenirea sa cubanezo-dominicană.

Strălucire orientală pe covorul roșu

Cântăreața sud-coreeano-americană Kim Eun-jae, cunoscută profesional ca Ejae, a demonstrat că știe să surprindă pe bune. Deși e celebră pentru piesa premiată cu Oscar „Golden” (din filmul animat „K-Pop Demon Hunters”), a ales să renunțe la auriu și a purtat o rochie argintie strălucitoare.

Creația sculptată cu guler înalt a fost semnată Swarovski și a prezentat mii de cristale de diferite dimensiuni. Sursa de inspirație a fost cultura coreeană, mai exact un omagiu adus curtezanelor din cea mai lungă dinastie imperială a Coreei, Dinastia Joseon.

„Două arhetipuri ale feminității, unul occidental, unul oriental, iar look-ul a prins rapid contur de acolo”, a împărtășit cântăreața.

Părul l-a purtat prins sus, fixat cu binyeos, ace de păr ornamentale tradiționale coreene.