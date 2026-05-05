Când luminile s-au aprins la Met Gala 2026, toate privirile s-au îndreptat către Rosie Huntington-Whiteley și rochia ei uluitoare. Dincolo de strălucirea de pe covorul roșu se ascunde însă o poveste fascinantă despre o pictură din 1884 care a șocat societatea pariziană.

Sursa unei apariții spectaculoase

Te-ai întrebat vreodată de unde își iau inspirația femeile pe care le admirăm pentru stilul lor impecabil? Ei bine, pentru supermodelul și femeia de afaceri mamă a doi copii, răspunsul a venit direct de la Muzeul Met, care a achiziționat o lucrare celebră în urmă cu un secol. Este vorba despre tabloul semnat de John Singer Sargent, „Portrait of Madame X”, o operă care a stârnit un scandal uriaș la dezvelirea ei din Paris, în 1884. Pictura o înfățișa pe tânăra Virginie Amélie Avegno Gautreau într-o rochie din satin negru, cu o bretea încrustată cu bijuterii căzută neglijent de pe umăr.

Reacțiile vremii au fost atât de extreme încât pictorul a fost nevoit să modifice portretul, așezând ambele bretele ferm pe umerii pudrați cu lavandă ai muzei sale. Ba chiar a trebuit să se mute în Marea Britanie pentru un an, ca să lase societatea franceză să se calmeze.

Recomandari Secretul din spatele rochiei de la Met Gala 2026. Cum a aparut Emma Chamberlain pe covorul rosu

„Am găsit-o întotdeauna incredibil de frapantă”, a explicat Rosie într-o discuție telefonică din weekendul premergător evenimentului.

Și să fim serioase, cine nu ar fi fascinată de o asemenea poveste de rebeliune asumată?

Cum se construiește o rochie de vis

O capodoperă nu se naște peste noapte. Lucrând cot la cot cu Daniel Lee, directorul de creație al casei Burberry, Rosie a ținut morțiș să surprindă acel „sentiment de încredere tăcută și senzualitate” din pictura originală. Așa cum a detaliat recent într-un interviu Vogue, procesul de design a fost unul extrem de „concentrat”. Cei doi au pornit la drum cu intenția clară de „a rafina, a edita și a reduce lucrurile la esențial”.

Recomandari Adevarul despre aparitia care a socat la Met Gala 2026. Nimeni nu stia prin ce a trecut

Rezultatul final s-a concretizat într-o rochie într-o nuanță de pământ ars, cu un corset în formă de inimă brodat cu cristale și mărgele, completat de o fustă drapată din tul de mătase.

A ieșit o minunăție absolută.

„Există o modernitate și o forță, dar și o moliciune”, spune ea despre ținuta aleasă. Iar motivul din spatele acestei direcții te va inspira în acele dimineți în care vrei să te simți invincibilă: „Am vrut să mă simt încrezătoare și stăpână pe mine… O versiune elevată a mea”.

Recomandari Surpriza uriasa la Met Gala 2026. De ce a lasat-o actorul singura pe iubita lui dupa 3 ani

Secretele de frumusețe înainte de covorul roșu

Dar până să îmbrace creația Burberry, pregătirea începe cu mult înainte. Până la urmă, frumusețea vine din grija pe care ne-o purtăm zi de zi. Înainte de marile evenimente, vedeta jură pe „un tratament facial foarte bun sau un masaj limfatic”. Când se află la New York, apelează mereu la Cynthia Rivas, pe care o consideră experta ei de bază pentru ten.

Numai că zborurile lungi pot face ravagii pe piele (știm cu toate cum e treaba cu aerul uscat din cabină). Având în vedere că a făcut naveta la Manhattan destul de des în ultimele săptămâni, participând inclusiv la Tiffany & Co. Blue Book Gala la Park Avenue Armory, rutina ei de călătorie este extrem de bine pusă la punct.

„Îmi place să mă hidratez constant, fără mâncare, fără alcool”, mărturisește ea. „Îmi aplic rutina de îngrijire a pielii înainte de a ajunge la aeroport pentru a evita să-mi ating fața în avion, iar apoi, când aterizez, fac un duș, mă întind și mă resetez ieșind afară, la lumina zilei.”

Dacă prinde câteva clipe libere în marele oraș, adoră „să fac o plimbare în Tribeca sau în West Village cu o cafea în mână” sau să savureze un martini la The Grill.

Energia potrivită face diferența

Când vine momentul pregătirilor finale, atmosfera din cameră este esențială pentru starea ei de spirit. „Energiile oamenilor mă ajută cu adevărat, așa că sunt atentă la cine se află în cameră”, explică vedeta. Regula ei de aur este una pe care ar trebui să o adoptăm și noi mai des: „Fără grabă, fără dramă”.

Același principiu de simplitate asumată a fost aplicat și pentru machiajul de la Met Gala, creat de Francesca Abrahamovitch. A fost un look curat, cu „accent pe o piele proaspătă, moale și sculptată, cu părul dat pe spate”. „Nimic care să distragă atenția… Totul este despre rochie”, a adăugat Rosie.

Iar dacă te gândești că după un asemenea eveniment copleșitor fuge direct la somn, pe bune, lucrurile nu stau chiar așa. Întrebată dacă preferă să se retragă la hotel la miezul nopții sau dacă este regina petrecerilor de după, a oferit un răspuns cu zâmbetul pe buze: „De obicei spun că voi pleca acasă devreme, dar un lucru duce la altul. New York-ul are felul lui de a te scoate din casă!”.