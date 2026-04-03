Dylan Dreyer, vedeta emisiunii Today, a atras toate privirile la ediția de Vinerea Mare a show-ului de la NBC. Prezentatoarea a ales o ținută monocromă spectaculoasă, compusă dintr-o rochie mini albă cu o fundă supradimensionată, mâneci lungi, dresuri negre și o pereche de pantofi stiletto negri, din lac, cu tocuri amețitoare. Dar acesta a fost doar începutul unei săptămâni pline pentru ea.

Un nou podcast despre viața de părinte

Pe 2 aprilie, Dylan a lansat oficial propriul său podcast, intitulat „The Parent Chat with Dylan Dreyer”. Proiectul a debutat în forță, având-o ca prim invitat pe celebra Ashley Graham. Cele două au discutat deschis despre provocările și bucuriile vieții de părinte, fără ocolișuri.

În timpul discuției, Dylan, care este o mamă devotată pentru fiii ei Calvin, de nouă ani, Oliver, de șase ani, și Rusty, de patru ani, a recunoscut că „își dorește” să fi început să aibă copii „când era mai tânără”. Motivul? Visul ei inițial era să aibă „un grup de copii”, pentru că „iubește să fie mamă”. E drept că a avut ultimul copil, pe Rusty, la vârsta de 40 de ani.

Confesiuni neașteptate la terapie

Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei imagini perfecte? Dylan a vorbit cu o sinceritate debordantă despre o ședință recentă de terapie, unde i-a mărturisit specialistului său: „Simt că sunt într-un punct în care nu știu care este următorul lucru – următorul lucru de care să fiu entuziasmată.”

O confesiune sinceră.

Iar răspunsul terapeutului a fost unul care a pus lucrurile în perspectivă: „Gândește-te la toate lucrurile pentru care te-ai rugat și la lucrurile pe care le-ai dorit și ești în ele chiar acum.” Această discuție a ajutat-o pe Dylan să-și reevalueze prezentul. Ea a subliniat: „Uneori este important doar să faci un pas înapoi și să apreciezi toate rugăciunile care au primit răspuns înainte de a te gândi «ce urmează, ce urmează?»”

Viața de familie după divorț

Dylan își împarte fiii cu fostul ei soț, Brian Fichera, de care s-a separat în 2025. În ciuda divorțului, cei doi au rămas în relații foarte bune de dragul copiilor, ba chiar au mers împreună într-o vacanță anul trecut.

Ce promite noul proiect

Descrierea noului podcast oferă o imagine clară asupra misiunii pe care și-a asumat-o prezentatoarea. „O cunoașteți drept gazda sinceră a celei de-a treia ore a emisiunii TODAY. Dar Dylan Dreyer este și mamă a 3 băieți în New York, încercând să deslușească lucrurile mari: cum să crești copii buni, încrezători, rezilienți și să-și păstreze sănătatea mintală pe parcurs. Și, ca orice părinte, uneori are nevoie de… AJUTOR! La The Parent Chat, Dylan cheamă întăriri – de la experți în parenting cu sfaturi importante la colege mame care lucrează și care pot ajuta toți părinții să se simtă mai puțin singuri.”

Până la urmă, mesajul e clar: „Pentru că a fi părinte nu vine cu un manual, dar poate veni cu un grup de chat.”

Pe lângă podcast, Dylan promovează și noul sezon al popularei sale emisiuni de la NBC, Earth Odyssey, și își renovează bucătăria, după cum a arătat recent fanilor pe rețelele de socializare (un proiect DIY în toată regula).