Familia Regală a Marii Britanii a participat duminică dimineața la slujba de Paște de la Capela St. George, iar Prințesa Anne a atras toate privirile. La 75 de ani, sora Regelui Charles a apărut într-o spectaculoasă rochie-pardesiu de culoare turcoaz, o piesă vestimentară pe care o are în garderobă de mulți ani.

O apariție de neuitat

Prințesa Anne a fost fotografiată în spatele Prințului și Prințesei de Wales la sosirea la slujba de Paști din 2026. A ales o ținută magnifică, completată de o pălărie fedora în exact aceeași nuanță îndrăzneață. Culoarea turcoaz este o alegere excelentă pentru prințesă, fiind vibrantă, luminoasă și oferind tenului său un aspect proaspăt, de primăvară.

O alegere deloc întâmplătoare.

Recomandari Rochia purtată de Ducesa Sophie în 2002 care seamănă izbitor cu ținuta Prințesei Diana

Pălăria elegantă, de altfel, este cea care oferă o notă formală întregului ansamblu. După slujbă, familia regală participă în mod tradițional la un prânz la Castelul Windsor, unde se servește friptură de miel.

Regina reciclării vestimentare

Numai că ținuta nu este deloc nouă. Prințesa, cunoscută pentru faptul că își refolosește hainele, a mai purtat exact acest ansamblu la slujba de Paște din 2018. Singura diferență a fost la încălțăminte, când a optat pentru balerini cu toc jos în locul cizmelor înalte până la genunchi.

Și lista nu se oprește aici. Piesa de rezistență turcoaz a fost văzută și la Festivalul Cheltenham din 2019, dar și la diverse alte angajamente regale de-a lungul anilor. Până la urmă, de ce să renunți la ceva ce îți vine perfect?

Recomandari Anya Taylor-Joy aduce Prințesa Peach în 2026 cu o ținută Jacquemus și o pălărie uriașă

Stilul versus moda

Prințesa Anne a iubit întotdeauna ținutele clasice, atemporale. Deși stilul său este vizibil diferit de cel al regretatei sale mame, Regina Elisabeta a II-a, prințesa a dezvăluit că există și asemănări. Într-un comentariu rar despre modă, făcut în 2022 pentru revista The Australian Women’s Weekly, aceasta a explicat viziunea sa.

„Regina și cu mine am avut o discuție zilele trecute despre diferența dintre modă și stil, și cred că poate acest lucru este relevant în sensul că ea nu urma moda, dar cu siguranță avea stil, iar stilul tinde să dureze mai mult”, a declarat Prințesa Anne. Aceasta a adăugat, pe bună dreptate: „Ai un stil individual și este o calitate care are valoare pe termen lung.”

O moștenire de familie

Iar această lecție pare să fi fost bine învățată și de fiica sa, Zara Tindall. Într-un interviu exclusiv acordat în 2025, Zara a confirmat influența mamei sale. „Mama m-a învățat importanța de a avea haine de bună calitate, care să-ți țină de cald și să fie confortabile afară”, a remarcat ea.

Recomandari Prințesa Charlene uimește cu o geantă Louis Vuitton de 5.100 de lire sterline

Atât Anne, cât și Zara au o predilecție pentru rochiile-pardesiu elegante și o pasiune pentru pălăriile incredibile. Nu de puține ori, cele două sunt văzute purtând astfel de accesorii la evenimente hipice (precum Cheltenham și Royal Ascot), unde impresionează cu alegerile lor vestimentare.