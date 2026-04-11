Jaafar Jackson, nepotul Regelui Pop, se pregătește de cel mai mare rol al vieții sale. Și nu e orice rol. Tânărul de 29 de ani îl va interpreta chiar pe unchiul său în filmul biografic „Michael”, regizat de Antoine Fuqua, o misiune pentru care s-a antrenat intensiv timp de doi ani.

O onoare, dar și o presiune uriașă

Să joci un icon pop de talia lui Michael Jackson ar fi intimidant pentru oricine, dar pentru Jaafar (fiul lui Jermaine Jackson, fratele lui Michael) miza este și mai personală. „Este o onoare pe viață. Cu siguranță o experiență pe care nu o voi uita niciodată”, spune actorul. Iar acesta este chiar primul său rol într-un film. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta?

Filmul va urmări ascensiunea lui Michael, de la zilele Jackson 5 până la statutul de „Rege al Pop-ului”. Jaafar mărturisește că este extrem de motivat. „Nu aș putea fi mai mândru și mai recunoscător că pot spune povestea lui Michael într-un mod cinematografic.”

Doi ani de muncă intensă

Pentru a se pregăti pentru acest proiect, Jaafar a petrecut doi ani făcând cercetare și antrenându-se. Deși și-a petrecut timp cu Michael în copilărie, a avut de umplut goluri, mai ales din perioada de început a carierei acestuia. „A fost important pentru mine să încep de la rădăcini, de la bun început, de când au apărut Jackson 5, și să mă asigur că am înțeles punctul de vedere al lui Michael din primele zile și până la maturitate”, explică el.

Pregătirea nu a fost deloc simplă, hai să vedem ce a implicat. „Există o listă de multe lucruri pe care le-am făcut pentru a mă simți pregătit când am ajuns pe platou. A fost o muncă de pregătire extinsă, care a început cu disecarea multor videoclipuri de arhivă, ascultarea muzicii sale și cufundarea în scrierile sale personale.”

Mișcările iconice, perfecționate în oglindă

clar, stăpânirea coregrafiei și a vocii distinctive a lui Michael a fost esențială. Pentru a intra complet în personaj, starul a lucrat cu renumiții coregrafi Rich + Tone Talauega. Și nu-i chiar o coincidență. „Ei au fost coregrafii lui Michael pe care i-a avut în turneul «History»", precizează Jaafar.

A petrecut luni întregi învățând mișcările-semnătură. „Am început să absorb toate turneele lui Michael și am adunat o bibliotecă cu orice videoclip pe care l-am putut găsi cu el dansând. Am început să-l studiez zilnic și să exersez în oglindă ore și ore în fiecare zi. A durat câțiva ani până m-am simțit încrezător cu mișcările de dans.”

Costumele care au făcut istorie

La fel de memorabile pentru Jaafar în timpul filmărilor au fost și costumele spectaculoase, aduse la viață de designerul Marci Rodgers. De la celebra ținută din „Thriller” până la colecția sa notabilă de jachete militare, totul a fost recreat în detaliu. „A fost un proces atât de distractiv pentru mine, să pot proba toate costumele și, si, să performez în acele ținute iconice”, povestește actorul.

Replicile fidele l-au ajutat să intre și mai bine în pielea personajului. „Văzând hainele prinzând viață m-a ajutat să înțeleg cât de specific și detaliat era Michael în privința modului în care voia să arate pe scenă în timp ce dansa.”

Care au fost preferatele lui? „Una dintre preferatele mele pe care am avut ocazia să o port a fost ținuta din Thriller, dar și cea din Billie Jean de la Motown 25.”

Omagiu subtil pe covorul roșu

În turneul de presă al filmului, Jaafar a colaborat cu stilista Ilaria Urbinati pentru a crea look-uri moderne, dar care aduc un omagiu stilului inconfundabil al lui MJ. „A fost un proces atât de distractiv, mai ales că este prima dată când experimentez asta”, spune el. „Sunt încântat să port hainele care mă fac să mă simt cel mai bine și, în același timp, să aduc un omagiu subtil lui Michael.”

La premiera din Berlin, de exemplu, a purtat un palton Prada croit pe măsură, completat de o banderolă roșie și o broșă. „Îmi place. Am vrut să-i aduc un omagiu lui Michael, așa că am vrut să port o banderolă roșie… Simt că este cu mine. Când am probat-o, am știut că este perfectă pentru Berlin.” Pe parcursul turneului a mai purtat cămăși brodate Bode și trenciuri din piele Amiri. „Până acum, una dintre ținutele mele preferate a fost cea pe care am purtat-o la Jimmy Fallon”, adaugă el, referindu-se la un costum alb cu buline Kody Phillips. „Dar mai sunt și altele pe care încă nu le-am purtat și pe care le iubesc, așa că abia aștept.”

Până la lansarea filmului pe 24 aprilie, Jaafar va continua să afișeze ținute demne de Regele Pop. Speranța sa principală legată de film este ca publicul să vadă o altă latură a omului din spatele legendei. „Sper ca oamenii să iasă din cinematograf cu o înțelegere mai profundă a cine a fost Michael în esență. Să experimenteze o latură a lui pe care nu au mai văzut-o în acest fel. Sper ca oamenii să plece dansând, cântând, simțindu-se inspirați, dar și dorindu-și mai mult.”