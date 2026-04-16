Michelle Obama propune o nouă formulă pentru ținuta de birou, una mult mai relaxată. Fosta Primă Doamnă a fost fotografiată părăsind sediul CNN din Los Angeles într-o ținută perfectă pentru temperaturile blânde, compusă dintr-un tricou alb simplu și o fustă-furou neagră de la Tory Burch.

Tricou alb și fustă cu aer retro

La prima vedere, o combinație simplă. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Fusta midi, piesa de rezistență a ținutei, este decorată cu un buchet supradimensionat de flori multicolore, un imprimeu care amintește de tapiseriile anilor 1930.

O apariție care nu a trecut neobservata.

Accesoriile care fac diferența

Dacă asocierea dintre tricou și fusta-furou ne duce cu gândul la minimalismul anilor ’90, Michelle Obama a adus totul în prezent cu ajutorul accesoriilor. Și, pana la urma, aici sta tot secretul. Ea a purtat o pereche de pantofi slingback cu vârf ascuțit, de culoarea mahonului, și a completat look-ul cu un clutch Etro.

Iar ochelarii de soare supradimensionați, model mască de la Gucci cu rame aurii, au adăugat o notă de glamour. În materie de bijuterii, Obama a optat pentru un singur colier și un set de brățări fixe purtate pe aceeași mână (un așa-numit „stack of bangles”).

O ținută de la 9 dimineața la 9 seara

V-ați fi gândit vreodată că un tricou poate arăta atât de profesional? Fosta Primă Doamnă ne reamintește că această formulă vestimentară poate fi adaptată cu ușurință pentru ocazii mai formale sau profesionale.

Cu pantofii slingback și setul de brățări, Michelle Obama poate purta cu succes această ținută de primăvară de la 9 dimineața până la 9 seara, trecând fără efort de la o întâlnire de afaceri la o cină în oraș.