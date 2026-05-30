Maya Jama tocmai ne-a demonstrat că sezonul cald îi aparține în totalitate. Prezentatoarea emisiunii Love Island, în vârstă de 31 de ani, a bifat o apariție spectaculoasă într-un costum de baie decupat, asortat cu o pereche de pantofi cu toc stiletto, direct de la o ședință foto pentru brandul APSwim.

Dincolo de estetica impecabilă de pe Instagram, imaginile astea vorbesc despre ceva ce trăim și noi, la o scară mai mică. Cum reacționezi când viața personală o ia la vale și toată lumea vorbește despre despărțirea ta? Pui pe tine piesa vestimentară în care te simți cel mai bine și mergi mai departe cu capul sus. Iar atitudinea asta de încredere absolută este, de fapt, cel mai bun truc de stil pe care îl putem împrumuta de la ea.

Detaliile care fac diferenta

Știi momentul ăla când cauți costumul de baie perfect care să iasă din tiparele clasice? Maya a mizat pe o piesă asimetrică, pe un singur umăr, cu un decupaj curajos în zona abdomenului și un detaliu prețios sub forma unui lanț auriu pe bretea.

Și pentru că detaliile contează enorm în orice ținută de vară, look-ul a fost completat de un machiaj impecabil. A ales un bronzer cald în nuanțe de miere și un ruj nude, lăsându-și părul brunet liber, coafat cu mult volum. E o combinație simplă, dar de efect, pe care o poți testa și tu la următoarea ieșire la piscină sau la plajă.

Zvonurile care au declansat reacția

Dar fotografiile radiante vin pe fondul unei perioade destul de complicate emoțional. După cum a relatat recent Hellomagazine într-un material detaliat, vedeta britanică abia s-a despărțit de iubitul ei, fotbalistul Ruben Dias de la Manchester City. Numai că lucrurile nu s-au oprit la o simplă separare amiabilă.

Presa a început rapid să speculeze despre o posibilă infidelitate din partea sportivului. Jucătorul a simțit nevoia să pună punct public acestor zvonuri vineri, pe rețelele de socializare, mai ales când familia i-a fost afectată direct de titlurile din ziare.

„Acolo trag linie. Când bunicul meu de 85 de ani mă întreabă dacă mi-am înșelat iubita pentru că a văzut asta în mod repetat la știri, acolo trag linie cu privire la ce este acceptabil și ce nu. Maya și cu mine am avut mereu o relație construită pe respect reciproc. Nicio limită nu a fost vreodată încălcată în această privință.” – Ruben Dias, fotbalist

El a adăugat că o minciună repetată suficient de des poate începe să pară adevăr, motiv pentru care a ținut să clarifice că nu a înșelat și nici nu a avut vreodată intenția sau tentația să o facă.

„Motivele pentru care ne-am despărțit sunt private și ne aparțin, iar amândoi am gestionat situația într-un mod foarte matur. […] Respectați-mă pe mine, respectați-o pe Maya și înțelegeți că nu întotdeauna unul trebuie să îl trădeze pe celălalt pentru ca o relație să se încheie.” – Ruben Dias, fotbalist

Până la urmă, declarațiile fotbalistului închid ferm un capitol dureros din viața lor privată. Următorul pas pentru amândoi implică reconstrucția departe de ochii curioșilor, în timp ce fanii așteaptă să vadă ce proiecte noi va anunța Maya pe micile ecrane în această vară.