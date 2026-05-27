Prezentatoarea britanică Maya Jama a profitat din plin de recentul val de căldură și a lansat o serie de fotografii spectaculoase în costume de baie. La 31 de ani, vedeta a pozat pentru noua colecție Agent Provocateur, etalând un fizic impecabil și o atitudine care a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online.

Dincolo de estetica evidentă a unor piese de plajă premium, imaginile ne arată exact cum arată încrederea în sine după o perioadă personală dificilă. Gândește-te la asta ca la o demonstrație de forță feminină. E o reamintire clară că o despărțire nu trebuie să te definească, ci poate fi momentul perfect să te pui pe tine pe primul loc.

Apariția vine la scurt timp după ce vedeta s-a despărțit de iubitul ei, fotbalistul Ruben Dias. Nu este prima dată când Maya impresionează cu alegerile ei vestimentare în acest an. Ea a demonstrat o preferință clară pentru costumele de baie din două piese încă din luna martie. Atunci, în timpul unei escapade în Lisabona, a fost văzută explorând orașul într-un bikini verde cu triunghiuri și un set de baie alb cu negru atemporal.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară

Așa cum era de așteptat, internetul a luat foc. Fanii au observat imediat strălucirea specifică unei femei care se simte bine în pielea ei. Un detaliu pe care Hellomagazine îl subliniază într-un material publicat recent este tocmai contrastul dintre momentul vulnerabil al despărțirii și forța pe care o emană acum.

O admiratoare a rezumat perfect sentimentul general, în timp ce altcineva a făcut direct legătura cu fostul partener.

„Iubesc asta pentru femeile de pretutindeni, Maya Jama NU are veri proaste.” – Fan, Instagram

„Acestea sunt primele poze după despărțire???? Doamne ajută-l.” – Fan, Instagram

Cum poți adapta tendințele pentru garderoba ta

Și totuși, ce putem învăța noi din această ședință foto incendiară? Vedeta a purtat un costum de baie negru îndrăzneț cu decupaje, dar și un model din două piese cu imprimeu de cireșe pe un teren de tenis. Iar la piscină, a optat pur și simplu pentru un bikini argintiu cu șnur.

Maya a descris simplu momentul, alături de creditele foto pentru echipă.

„Eu pentru AP Swim 2026. Vara a sosit.” – Maya Jama, Prezentatoare

Un sfat de la noi: nu ai nevoie de un buget astronomic sau de piese semnate de designeri celebri pentru a recrea această stare de bine. Modelele cu decupaje strategice avantajează aproape orice siluetă și aduc un plus de eleganță la plajă. Iar imprimeurile jucăușe adaugă o notă de prospețime care te scoate instant din anonimat.

Pentru Maya Jama, agenda rămâne plină, ea pregătindu-se să concureze în viitoarea serie a emisiunii The Celebrity Traitors. Până la premiera noului show, așteptăm să vedem ce piese vestimentare va mai adăuga vedeta în bagajul ei de vacanță.