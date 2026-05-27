Laura Cosoi se pregătește să aducă pe lume a patra fetiță în vara acestui an. Dincolo de bucuria evidentă a vieții de familie alături de Cosmin Curticăpean, actrița a simțit nevoia să pună punctul pe i în privința unui subiect pe care multe viitoare mame îl trăiesc în tăcere.

De ce ne interesează kilogramele altora

Știi momentul ăla când te întâlnești cu o prietenă însărcinată și, din reflex, prima remarcă pe care i-o faci este despre cât de mare e burta ei? Ei bine, exact aici intervine problema. Miza acestei discuții nu este doar despre viața unei vedete, ci despre cum noi, ca societate, ajungem să tratăm corpul unei femei gravide ca pe un bun public. Validarea sau critica aspectului fizic într-o perioadă atât de vulnerabilă adaugă o presiune imensă pe umerii viitoarelor mame.

Recomandări Hailey Bieber, la 29 de ani. Vedeta a vorbit despre presiunea publică și decizia de a deveni mamă.

Și să fim serioase, nimeni nu are nevoie de stres suplimentar în acele luni.

Subiectul nu este unul nou, dar capătă greutate când este rostit cu voce tare și asumat. Așa cum semnalează Click într-un material publicat recent, actrița a folosit platforma ei de Instagram pentru a demonta aceste obiceiuri verbale toxice cu care ne confruntăm zilnic.

Cuvintele care lasă urme

Iar detaliile pe care le-a împărtășit sunt cât se poate de reale. Actrița a explicat clar mecanismul prin care niște simple curiozități ajung să rănească, chiar dacă intenția inițială nu este una rea.

„«Câte kg ai luat?» «Ce burtă mare ai.» «Arăți chiar bine pentru o gravidă.» «Cât mai ai? Pare că naști acum.» Sunt fraze rostite aproape automat. Uneori în glumă, alteori cu tandrețe, alteori fără să ne gândim prea mult la ele. Dar există perioade în viața unei femei în care cuvintele nu mai trec atât de ușor pe lângă suflet. Iar sarcina este una dintre ele. Pentru că, în lunile acestea, corpul nu doar se schimbă. Se reinventează. Învață să facă loc unei alte vieți. Se adaptează, obosește, crește, se transformă în fiecare zi. Și, odată cu el, se transformă și felul în care o femeie se vede pe sine. De aceea, comentariile despre dimensiuni, kilograme sau cât de «mare» ori «mică» pare o burtă pot atinge mai mult decât intenționăm. În spatele unui zâmbet poate exista nesiguranță. Oboseală. Vulnerabilitate. Sau, pur și simplu, nevoia de a nu fi redusă la felul în care arată” – Laura Cosoi, Actriță

Adevărul e că fiecare corp duce o sarcină complet diferit, iar comparațiile nu își au locul.

Recomandări Laura Cosoi dezvăluie imagini rare cu socrii Cei mai bogați bunici din Univers

O schimbare necesară de atitudine

Dar ce putem face noi, concret, în interacțiunile noastre de zi cu zi? Soluția propusă de ea este extrem de simplă și plină de empatie. Nu trebuie să ignorăm sarcina, ci doar să schimbăm unghiul din care o abordăm.

„Poate că nu realizăm cât de des vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public. Ca și cum transformările lor ar putea fi evaluate, comparate sau comentate liber. Dar fiecare sarcină este diferită. Fiecare corp poartă viața în felul lui. Și niciunul nu ar trebui măsurat în remarci despre «prea mult» sau «prea puțin». Poate că, uneori, cea mai mare formă de delicatețe este să alegem altceva decât observațiile despre aspect. Să întrebăm: «Cum te simți?» Să spunem: «Mă bucur pentru tine.» Sau, pur și simplu, să fim blânzi. Pentru că o femeie însărcinată nu are nevoie să i se amintească permanent cum arată corpul ei. Trăiește deja, zi de zi, fiecare schimbare. Are nevoie, mai degrabă, să simtă că este privită cu respect, cu grijă și cu puțin mai multă empatie” – Laura Cosoi, Actriță

Schimbarea mentalității colective cere timp și efort constant din partea tuturor. Data viitoare când te întâlnești cu o prietenă care așteaptă un copil, ai ocazia perfectă să aplici acest sfat și să o întrebi pur și simplu cum se simte, lăsând remarcile fizice complet deoparte.