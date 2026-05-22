Hailey Bieber a stârnit din nou agitație pe internet, reușind să adune peste un milion de aprecieri în mai puțin de 24 de ore cu o simplă postare. Vedeta a publicat câteva fotografii de la piscină, purtând un costum de baie galben din două piese și un machiaj extrem de discret, perfect pentru zilele calde.

Dar dincolo de pozele impecabile de vară pe care le vedem pe Instagram, discuția e mult mai profundă. Ne interesează subiectul pentru că ne arată exact cum o femeie poate să jongleze cu presiunea publică a frumuseții, construirea unei afaceri de succes și decizia de a deveni mamă în propriile condiții, fără să țină cont de gura lumii.

Adevărul despre frumusețea naturală și succes

Imaginile au atras imediat valuri de comentarii. Un fan a numit-o pur și simplu „naturală”, în timp ce alții i-au lăudat aspectul relaxat, scriind că este „atââât de drăguță” și că „devine din ce în ce mai frumoasă în fiecare zi”. Sigur că s-a găsit și un critic care să o acuze că postează imagini semi-nud doar pentru a atrage atenția. Numai că Hailey își vede liniștită de treabă.

Așa cum am citit într-un articol publicat recent de Theblast, succesul ei depășește cu mult granițele rețelelor sociale. Brandul ei de beauty, Rhode, a devenit un adevărat imperiu datorită acelei estetici „glazed donut” pe care (să fim sincere) toate am încercat să o reproducem acasă cu diverse seruri și creme hidratante.

Lauren Ratner, președintele companiei, a explicat destul de clar cum stau lucrurile în culisele acestui succes uriaș.

„Motivul numărul unu pentru succesul Rhode este Hailey. consumatorul este foarte inteligent și înțelege cu adevărat autenticitatea.” – Lauren Ratner, Președinte Rhode

Și chiar așa este.

Când pui suflet în ceea ce faci și îți folosești propria rutină ca sursă de inspirație, rezultatele apar. Fondatoarea însăși a fost surprinsă de amploarea pe care a luat-o afacerea ei.

„Nu m-am gândit sau așteptat niciodată să se transforme în asta. În cele mai nebunești vise ale mele, a depășit deja ceea ce aș fi sperat.” – Hailey Bieber, Fondator Rhode

Presiunea maternității și momentul perfect

Te-ai gândit vreodată de câte ori am simțit noi, femeile, că suntem în întârziere cu planurile de viață? Hailey a recunoscut recent că maternitatea a apărut mai târziu decât își imagina inițial. La 29 de ani, ea a povestit că, văzându-și sora mai mare aducând pe lume o fetiță în 2020, credea că până la vârsta asta va avea deja mai mulți copii.

Iar lucrurile au stat puțin diferit în realitate.

„Nu eram deloc într-un loc potrivit pentru asta. Acum pur și simplu i se întâmplă fiecărei persoane exact atunci când trebuie să se întâmple. Chiar cred asta cu adevărat.” – Hailey Bieber, Fondator Rhode

Deși a rămas activă pe parcursul sarcinii, ea a mărturisit că această experiență i-a remodelat complet relația cu ea însăși și cu lumea din jur. Până la urmă, fiecare dintre noi are propriul ritm, indiferent că vorbim despre carieră, rutine de îngrijire sau familie. Rămâne de urmărit cum va integra Hailey această nouă etapă a vieții sale în viitoarele lansări ale brandului Rhode.