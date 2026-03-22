Hailey Bieber pare să fi dat deja verdictul în materie de încălțăminte pentru primăvară. Modelul a fost surprins în Los Angeles purtând de două ori în aceeași zi perechea sa preferată de sandale cu baretă între degete, demonstrând versatilitatea unui stil pe cât de iubit, pe atât de controversat. Evenimentul a avut loc în martie 2025, conform datelor de pe fotografiile de la fața locului.

Ținuta de zi, relaxată și șic

Prima apariție a fost alături de soțul ei, Justin, la evenimentul Fanatics Flag Football Classic, desfășurat pe stadionul BMO din Los Angeles. Acolo, Hailey a ales o abordare relaxată. Ea a asortat sandalele cu toc și baretă între degete cu o pereche de blugi drepți, un maiou negru simplu și un cardigan transparent din dantelă brodată.

Transformare pentru seară

Numai că povestea nu se termină aici. Mai târziu, în aceeași seară, Hailey a ridicat miza cu un look mult mai potrivit pentru o petrecere. A păstrat aceleași sandale, însă le-a integrat într-o ținută complet diferită. A optat pentru o cămașă neagră de mătase și o fustă mini, accesorizând totul cu un clutch Gucci vintage negru (procurat de la The Vintage Marché), ochelari de soare ovali și cercei mici, rotunzi, din aur.

E, pe bune, o formulă care rar dă greș.

Formula succesului marca Bieber

V-ați întrebat vreodată care e secretul stilului ei? La o privire mai atentă, se conturează o adevărată formulă a succesului în garderoba lui Hailey Bieber. Aceasta combină piese de lux discrete cu elemente vintage de impact, o încălțăminte delicată și, nu de puține ori, ceva ce poartă amprenta designerului Tom Ford.

Nu e singura fană a trendului

Dar Hailey nu este singura vedetă care a readus în prim-plan acest model. Cea mai bună prietenă a sa, Kendall Jenner, are și ea o slăbiciune pentru sandalele cu baretă. Ambele au fost văzute asortând acest tip de încălțăminte la ținute perfecte pentru primăvară, cum ar fi o combinație de trenci și pantaloni capri sau blugi cu un top basic de la Brandy Melville.

Spre deosebire de Hailey, Jenner a preferat în mod constant sandalele ultra-subțiri cu baretă între degete de la The Row (modelul foarte căutat, Dune), pe care le-a purtat cu absolut orice, de la rochii mini roșii de vară și bustiere pentru întâlniri romantice, până la cămăși preppy și clasica pereche de blugi cu tricou. Așa că ne putem aștepta ca, odată cu încălzirea vremii, să vedem acest model din ce în ce mai des pe străzi.