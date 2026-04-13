Hailey Bieber și soțul ei, Justin, lansează prima lor colaborare oficială pentru brandul de skincare Rhode. Este vorba despre Spotwear, o colecție de plasturi hidrocoloidali pentru coșuri, cu designuri inspirate de festivalul Coachella. Un pachet costă 16 dolari și a avut deja mii de fani pe lista de așteptare înainte de lansarea oficială din 13 aprilie.

O colaborare organică

Ideea unei colaborări între cei doi pare o potrivire naturală, mai ales că Justin Bieber, în vârstă de 32 de ani, a vorbit deschis de-a lungul timpului despre lupta sa cu acneea chistică la vârsta adultă. Nu de puține ori, artistul a postat selfie-uri purtând stickere pentru coșuri. Până la urmă, de ce nu ar fi unele de la brandul soției sale? Iar lansarea a fost gândită strategic în jurul Coachella, unde Justin a fost cap de afiș.

„Este ceva ce cred că s-a simțit cel mai organic, dacă ar fi existat vreodată o formă de colaborare între el și mine, nu putea fi un produs mai bun. Și apoi, nu putea fi un moment mai bun în jurul Coachella”, a declarat Hailey Bieber.

Ce primești pentru 16 dolari

Dar ce fac mai exact acești plasturi? Fiecare pachet de 16 dolari conține 36 de stickere și promite să rezolve problema imperfecțiunilor. Conform brandului, plasturii formează un sigiliu protector în jurul coșurilor, ajutându-le să devină „mai mici, mai plate și mai puțin roșii” prin absorbția sebumului.

Colecția Spotwear vine în cinci modele distincte: margaretă (o referință la piesa lui Justin, „Daisies”), bulă, ciupercă, curbă și jeleu. Pentru cei care nu se pot decide, există și un set cu toate cele cinci pachete la prețul de 72 de dolari (redus de la valoarea originală de 80 de dolari).

Doi ani de dezvoltare.

Compania raportează că dezvoltarea produsului a durat doi ani, timp în care cuplul a testat diverse modele (la un moment dat s-a discutat chiar și despre piersici) și dimensiuni pentru a asigura o acoperire ideală. Stickerele sunt rezistente la apă și au o textură care imită pielea, pentru a fi cât mai confortabile.

Surprize cu aromă de banane

Numai că surprizele nu se opresc aici. Profitând de colaborare, Hailey a extins gama cu încă două produse create cu aportul creativ al lui Justin. Stai puțin, măști de ochi în formă de coajă de banană? Da, exact. Măștile hydrogel pentru zona de sub ochi, Peptide Eye Prep, vin acum în varianta Banana Peel și costă 25 de dolari. Acestea promit să reducă pungile, să ilumineze cearcănele și să diminueze liniile fine.

Și pentru a completa experiența, a fost lansat și tratamentul de buze Peptide Lip Treatment în noua variantă Caramelized Banana. Cu un finish lucios și o formulă hidratantă, luciul costă 20 de dolari.

Pachetul complet The Biebers

Pentru fanii devotați, există și o variantă care le include pe toate. Pachetul, denumit Rhode x The Biebers Set, include plasturii Spotwear, măștile de ochi Banana Peel și tratamentul de buze Caramelized Banana. Acesta se vinde cu 56 de dolari și beneficiază de transport gratuit.