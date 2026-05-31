Știi momentul ăla când îți cunoști noul iubit prin intermediul prietenilor comuni și parcă totul se leagă mult mai natural? Exact asta li s-a întâmplat lui Kendall Jenner și lui Jacob Elordi, noua pereche surpriză de la Hollywood. După săptămâni întregi de zvonuri, misterul a fost elucidat, iar „vinovații” pentru această idilă sunt nimeni alții decât Hailey și Justin Bieber.

Pentru noi, femeile care uneori simțim presiunea să ne afișăm imediat noile relații pe rețelele sociale, decizia lor de a ține totul sub radar este o lecție interesantă. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, miza aici este dorința pur umană de a construi o legătură reală, departe de ochii curioșilor și de comentariile necerute ale celor din jur. Până la urmă, intimitatea a devenit un lux pe care merită să ni-l permitem.

Cum a început povestea pe ascuns

Cei doi nu s-au întâlnit deloc din întâmplare. Deși s-a tot scris că scânteia s-a aprins în aprilie, la afterparty-ul organizat de Justin Bieber la Coachella, lucrurile stau puțin diferit. Se pare că tinerii se vedeau încă din luna februarie, jonglând cu întâlniri secrete înainte ca publicul să prindă măcar de veste. Amândoi veneau după despărțiri intens mediatizate (Kendall de Bad Bunny, iar Jacob de Olivia Jade Giannulli), așa că aveau toate motivele să sufle și în iaurt.

Iar planul prietenilor comuni a funcționat perfect. Într-un material publicat recent de Theblast, aflăm că anturajul i-a încurajat constant să își dea o șansă, iar la acea petrecere din deșert modelul pur și simplu nu a mai putut rezista farmecului actorului.

„Nu se grăbesc să pună o etichetă sau să se numească iubit/iubită încă, dar niciunul dintre ei nu se mai vede cu altcineva.” – Sursă apropiată cuplului

Și mi se pare cea mai sănătoasă abordare. Au fost văzuți deja într-o vacanță romantică în Hawaii, unde s-au relaxat pe plajă departe de paparazzi, dar și la o întâlnire dublă cu sora ei, Kylie Jenner, și iubitul acesteia, Timothée Chalamet. Mai mult, la o cină recentă în Montecito, un martor ocular a povestit cum Kendall se purta foarte afectuos, jucându-se în părul actorului din „Euphoria” în timp ce luau masa.

Fără presiunea publicului

Dar de ce atâta secretomanie, te-ai putea întreba?

„Ea știe că, cu cât relația este mai publică, cu atât devine mai complicată. Încearcă să aibă o relație reală versus ceva care este un spectacol public.” – Sursă din anturajul lui Kendall Jenner

Cine o poate condamna? După relațiile ținute sub lupă cu baschetbaliștii Devin Booker sau Ben Simmons, e clar că modelul își dorește altceva acum. Același lucru este valabil și pentru Jacob, care a trecut prin relații extrem de expuse cu colegele de platou Joey King și Zendaya, sau cu modelul Kaia Gerber.

„Vrea să fie mai întâi între ea și tipul ei, mai degrabă decât între ea, Jacob și public.” – Sursă din anturajul lui Kendall Jenner

Relația lor rămâne deocamdată în faza de tatonare exclusivă, savurând cocktailuri la hotelul San Ysidro Ranch din Santa Barbara. Testul real va fi în toamnă, când amândoi își reiau programele aglomerate de filmări și prezentări de modă, iar distanța va decide dacă idila de vară se transformă într-un angajament pe termen lung.