Hailey Bieber și Justin Bieber și-au unit forțele pentru o colaborare neașteptată în lumea frumuseții. Celebrul cuplu lansează colecția Rhode x The Biebers, o ediție limitată formată din trei produse noi care va fi disponibilă începând cu 13 aprilie pe rhodeskin.com.

Spotwear, plasturii anti-coșuri creați cu Justin

Elementul central al colecției este Spotwear, prima linie de plasturi pentru coșuri lansată de brandul american. Acești plasturi hidrocoloidali vin în cinci modele jucăușe, create în colaborare directă cu Justin. Și nu sunt doar un moft. Ei se alătură gamei de „skincare purtabil” a brandului, din care fac parte deja celebra husă de telefon Lip Case și produsul Peptide Eye Prep.

E drept că designurile specifice sunt o ediție limitată, sezonieră, însă brandul a confirmat deja că Spotwear va rămâne în oferta de bază, urmând ca pe viitor să apară noi stiluri.

Ce promit noii plasturi

Dar ce fac, pe bune, acești plasturi? Realizați 100% din hidrocoloid, s-a dovedit clinic că minimizează aspectul coșurilor. Sunt concepuți să absoarbă excesul de sebum, protejând în același timp pielea de factorii de stres zilnici. Ba chiar sunt rezistenți la apă și transpirație, promițând o senzație de „a doua piele”.

Fiecare pachet vine într-o pungă resigilabilă și se recomandă aplicarea lor ca ultim pas în rutina de îngrijire, pentru rezultate optime fiind necesară o purtare de șase până la opt ore.

Simplu și la obiect.

Două produse cu aromă de banană

Nicio lansare Rhode nu ar fi completă fără o nouă variantă a celebrului tratament de buze. Noul Peptide Lip Treatment în varianta Caramelised Banana păstrează amestecul nutritiv obișnuit de peptide, unt de shea și vitamina E, dar aduce un parfum nou, inspirat de desert.

Numai că tematica bananei nu se oprește aici. Brandul lansează și o ediție limitată a Peptide Eye Prep în varianta Banana Peel. Acești plasturi răcoritori din hidrogel (un fel de mască pentru zona de sub ochi) promit un reset complet pentru cearcăne. S-a dovedit clinic că reduc pungile, iluminează și hidratează, folosind un amestec de cofeină, peptide și sodiu PCA.

Întreaga colecție Rhode x The Biebers se lansează oficial pe 13 aprilie, exclusiv online. Și, deși două dintre produse sunt ediții limitate, fanii se pot bucura de vestea că plasturii Spotwear vor rămâne în portofoliul permanent, cu noi modele așteptate în viitor.