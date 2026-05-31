Halle Berry a ieșit public să o susțină pe celebra prezentatoare Gayle King, după ce aceasta a povestit cum și-a prins soțul înșelând-o. Actrița a confirmat că știe exact prin ce a trecut, având propria ei istorie dureroasă cu infidelitatea și relațiile toxice.

O lecție despre rușine și eliberare

Te-ai întrebat vreodată de ce femeile înșelate poartă adesea rușinea partenerilor lor? Exact asta încearcă să demonteze Halle Berry acum. Când o femeie celebră vorbește deschis despre trădare, ne dă curaj tuturor să nu ne mai ascundem sub preș suferințele de cuplu. Să fim sincere, presiunea de a păstra aparențele este uriașă.

Totul a pornit când Gayle King a povestit recent în podcastul „Call Her Daddy” cum și-a prins fostul soț, William Bumpus, cu o prietenă de familie pe nume Casey. S-a întors acasă mai devreme pentru că zborul i-a fost anulat și l-a găsit ieșind din cameră într-un prosop, asta după ce soțul încercase să o manipuleze și să îi spună că își imaginează lucruri.

Propriul coșmar amoros

Iar reacția lui Halle Berry nu a întârziat să apară. Într-o apariție la emisiunea „Today with Jenna & Sheinelle”, actrița a lăudat curajul lui King de a vorbi despre un subiect atât de sensibil.

„ar trebui să vorbim despre asta, absolut. Sunt mândră de ea pentru că, știi, a spus asta și a împărtășit asta… Pentru că ni s-a întâmplat multora dintre noi.” – Halle Berry, actriță

Și chiar așa este. Actrița a simțit pe pielea ei ce înseamnă trădarea publică. Așa cum arată un material publicat recent de Theblast, Berry a făcut referire la al doilea ei soț, muzicianul Eric Benét. Deși a încercat inițial să țină lucrurile departe de ochii lumii pentru copiii ei, detaliile au ajuns peste tot în presă.

„Este o eliberare când poți împărtăși asta, iar altcineva poate spune care a fost experiența sa.” – Halle Berry, actriță

Dar lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de scuzele foștilor. Benét a susținut în 2002 că este dependent de sex și a mers la reabilitare. Ulterior, a negat că ar fi avut relații sexuale propriu-zise în timpul căsniciei, spunând că a mers la clinică doar la insistențele mamei lui Halle. Actrița a fost extrem de directă cu privire la scuzele lui, declarând că pur și simplu nu crede „porcăria aia”. Actrița a refuzat să poarte rușinea lui, declarând că a discutat deschis cu prietenele ei și cu alte femei.

Ce poți face tu după o despărțire dificilă

Dincolo de dramele de la Hollywood, lecția este una extrem de practică pentru noi toate. Să vorbești cu prietenele tale și să nu preiei vina altuia te ajută să te vindeci mai repede. Următorul pas îți aparține în totalitate, iar decizia de a rupe tăcerea schimbă complet dinamica unei despărțiri.