Halle Berry a revenit în echipa tunsorilor bob în această primăvară! Actrița a renunțat la lobul șaten-blond cu breton cortină pe care l-a afișat în turneul de presă pentru „Crime 101” și a optat pentru o tunsoare mult mai scurtă și o culoare mai închisă, totul pentru un nou proiect filmat în Paris.

De la lob la un bob șic

Actrița și-a prezentat noua tunsoare – un bob ciocolatiu, tuns până la nivelul pomeților – pe Instagram la începutul acestei luni. Look-ul este realizat de stilistul Renato Campora. Alături de imagine, a tachinat fanii: „Pregătiți-vă… pregătesc ceva special pentru voi cu @ellie.foumbi”.

Iar acel „ceva special” este drama Fleur, regizată de Foumbi.

Un rol de femeie fatală în Paris

În acest film, Berry interpretează o casnică americană care, după ce fuge dintr-o căsnicie de zeci de ani, ajunge la Paris. Aici, ea se reinventează ca „escortă de lux și dominatrix”, conform detaliilor apărute în Variety. Până la urmă, un astfel de personaj complex avea nevoie de o transformare pe măsură, nu-i așa?

Părul, poarta de intrare în personaj

Transformarea nu este deloc întâmplătoare. Berry a declarat anterior că părul este punctul ei de plecare pentru fiecare personaj pe care îl joacă. „Sincer, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l descopăr. Odată ce știu ce păr are acea persoană pe cap, asta îmi spune multe despre cine este ea”, a spus actrița.

O declarație puternică.

Perfect și în afara platoului de filmare

Dar noul look nu este doar pentru personaj. Chiar dacă este o tunsoare realizată pentru un rol, arată la fel de șic și în timpul liber, actrița fiind văzută plimbându-se prin Paris alături de logodnicul ei, Van Hunt. Lucrurile stau puțin diferit față de look-ul anterior (un lob șaten-blond cu breton cortină), mult mai cuminte.

Cum tunsorile bob continuă să fie în tendințe în acest sezon, look-ul lui Halle Berry devine o sursă principală de inspirație.