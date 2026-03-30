Lansat în mai 2024, uscătorul de păr Dyson Supersonic Nural a devenit rapid un favorit al pasionaților de beauty din întreaga lume. Acum, în cadrul evenimentului Big Spring Sale de la Amazon, poate fi achiziționat cu o reducere de 100 de dolari. Prețul a ajuns la 349,99 dolari, cel mai mic de până acum, oferta fiind valabilă până pe 31 martie.

Tehnologia care protejează scalpul

Ce face acest uscător atât de special? Ei bine, modelul Nural este, practic, o versiune 2.0 a celebrului Supersonic (folosit de vedete precum Beyoncé și hairstilistul Jen Atkin). Inovația principală este modul „scalp protect”, care folosește un fascicul infraroșu invizibil pentru a măsura distanța dintre aparat și cap. Astfel, ajustează automat temperatura la un nivel optim de 130°F, prevenind daunele termice și păstrând părul sănătos de la rădăcină până la vârfuri.

Un difuzor complet nou

Pe lângă senzorii inteligenți, uscătorul vine cu un accesoriu care nu se găsește la modelele anterioare: difuzorul Wave + Curl. Acesta are o inserție cu dinți care acționează ca un difuzor standard pentru părul creț. Îndepărtarea acestei componente activează modul Dome, care atrage părul în bolul accesoriului pentru a usca și a defini onduleurile fără efort. Claire Sullivan, fost editor de beauty, a confirmat eficiența acestuia în timpul testelor. „Acest difuzor este revoluționar pentru persoanele cu bucle de tip 2 sau 3. În loc să-ți arunce părul în sus și în afară, îl atrage în bol pentru a fixa modelul părului fără a crea efectul de frizz”, a declarat ea. Si a adăugat: „Este uimitor pentru un look franțuzesc, lejer.”

Funcții inteligente și recenzii de top

Dar asta nu e tot. Uscătorul dispune și de funcția „pause detect”, care reduce automat fluxul de aer atunci când îl așezi jos, economisind energie. Tehnologia Air Multiplier amplifică puterea aparatului prin atragerea aerului din exterior, iar cele trei setări de viteză și patru de căldură oferă control total asupra coafurii. În plus, Dyson susține că a fost conceput pentru a „reduce mătreața, căderea părului și pentru a echilibra sebumul”. V-ați întrebat vreodată ce spun utilizatorii reali? O recenzie de pe Amazon este destul de clară: „Mi-a redus complet timpul de uscare și usucă și coafează într-un mod mai sigur pentru păr. Mai puțină căldură directă, mai puține daune termice, mai multă strălucire. Îl ador și îl recomand cu căldură atât pentru părul drept, cât și pentru cel creț.”

Ofertă limitată pe Amazon

De ce să-l cumperi de pe Amazon, pe lângă reducerea de 100 de dolari? Pentru că aici îl găsești în culoarea specială Amber Silk și beneficiezi de livrare gratuită a doua zi dacă ești membru Prime. E drept că alte produse Dyson, precum Airwrap, sunt cunoscute pentru faptul că intră și ies constant din stoc, mai ales în timpul perioadelor de reduceri.

Peste o mie de unități au fost deja cumpărate în ultima lună.

Iar soarta acestui model, lansat acum doi ani, ar putea fi similară. Cu doar câteva zile rămase până când uscătorul revine la prețul întreg, timpul pentru a profita de ofertă este, hai să fim serioși, foarte scurt.