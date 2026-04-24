Dacă durerea epilării cu ceară acasă pare o pedeapsă, iar rasul o sarcină fără sfârșit, aparatele IPL ar putea fi exact soluția pe care o cauți. Undeva între metodele de zi cu zi și tratamentele laser profesionale, aceste dispozitive de uz casnic au explodat în popularitate, promițând o piele fină pentru mai mult timp, fără prețurile de salon. Folosind lumină intens pulsată (IPL), aparatele vizează foliculul de păr pentru a încetini regenerarea, oferind rezultate care depășesc cu mult o simplă cremă depilatoare.

Diferența dintre IPL și laserul de salon

Să fim serioși, există o diferență între tratamentele de acasă și cele de la clinică. Aparatele profesionale sunt mai puternice și acționează mai rapid, în timp ce dispozitivele pentru acasă cer consecvență și răbdare. Numai că, pe termen lung, oferă o valoare și o comoditate greu de egalat. Tehnologia a avansat enorm, iar aparatele de azi sunt mult mai sofisticate, în special pentru persoanele cu tonuri de piele deschise și păr mai închis la culoare.

La bază, laserul profesional folosește o singură lungime de undă concentrată, pe când IPL funcționează cu o lumină cu spectru larg. Charlotte Lundy, formator regional la clinica Sk:n, ne reamintește că „IPL are de obicei succes doar la clientele cu piele deschisă la culoare și păr închis la culoare”.

Cel mai bun per total: Philips Lumea 9900

Unul dintre cele mai cunoscute aparate de pe piață, Philips Lumea 9900 (preț de la 425 de lire sterline) este elegant, confortabil de ținut în mână și ușor de manevrat. are un senzor inteligent „smartskin”, o caracteristică remarcabilă care ajustează automat intensitatea luminii în funcție de nuanța pielii tale. ar trebui să obții un tratament sigur și eficient de fiecare dată.

Versatilitatea sa este impresionantă. Vine cu patru atașamente diferite, concepute individual pentru față, corp, linia bikinilor și subraț, fiecare adaptat pentru a se potrivi contururilor acelor zone specifice. În plus, poate fi folosit atât cu fir, cât și fără fir, un detaliu mic, dar extrem de apreciat. Iar aplicația este mai prietenoasă decât altele, ajutând la urmărirea programului de tratament. E drept că nu este potrivit pentru pielea foarte închisă la culoare sau pentru părul foarte deschis (blond deschis, gri sau roșcat).

Opțiuni pentru bugete și nevoi specifice

Pentru un buget mai restrâns, Ulike Air 3 (249,99 lire sterline) impresionează. Caracteristica sa principală este sistemul de răcire cu safir, care menține pielea rece în timpul sesiunii, eliminând aproape orice disconfort. Deși este cu fir, procesul de tratament e rapid și intuitiv. Vine la pachet cu un aparat de ras și ochelari de protecție, un bonus pe care opțiuni mai scumpe nu îl oferă.

La polul opus, ca dispozitiv premium, se află Braun Smart Skin IPL Skin i-Expert (429,99 lire sterline). Aplicația sa creează un plan de tratament personalizat, bazat pe nuanța pielii și tipul de păr. O sesiune completă durează între 15 și 20 de minute. Păcat însă că nu este fără fir la acest preț, iar aplicația mai are momente când se blochează.

Dacă te interesează tehnologia laser, dispozitivul de la CurrentBody (579,99 lire sterline) folosește un laser cu diodă de 810 nm care pătrunde mai adânc în folicul. Este rapid, permițând tratarea ambelor picioare și a subrațului în mai puțin de 20 de minute, dar este și destul de voluminos și costisitor.

Soluții pentru zone greu accesibile și păr facial

Un avantaj major al aparatului Silk’n 7 (499 de lire sterline) este capul rotativ. O funcție simplă, dar care face mult mai ușoară tratarea zonelor greu accesibile. Este potrivit pentru o gamă largă de nuanțe de piele, de la I la VI pe scara Fitzpatrick (o scală ce măsoară reacția pielii la soare). Totuși, schimbarea capetelor poate fi anevoioasă, iar efectele apar mai lent.

Pentru părul facial, Tria 4x Hair Removal Laser (550 de lire sterline) este o soluție specializată. Folosește tehnologie laser, este fără fir și foarte precis, ideal pentru zone mici precum bărbia sau buza superioară. Dar hai să vedem și partea mai puțin plăcută. Fereastra de tratament este foarte mică, deci nu e ideal pentru picioare, iar laserul puternic înseamnă că poate pișca puțin, provocând înroșirea pielii.

Și pentru călătorii există o variantă. Foreo Peach 2 (369 de lire sterline) este compact, are o fereastră mare de tratament și un senzor inteligent. Problema este că tinde să se supraîncălzească după câteva minute de utilizare, necesitând pauze pentru a se răci.

Doare? Este permanent? Ce spun experții

V-ați întrebat vreodată cum se simte, pe bune, un astfel de tratament? Nicole Hession, terapeut senior la Strip, explică: „Majoritatea descriu senzația ca o pocnitură rapidă, ca un elastic care plesnește. Unele abia simt ceva. Orice disconfort ușor durează doar o secundă sau două, lăsând în urmă o piele netedă și frumoasă, care se îmbunătățește cu fiecare ședință.”

Cât despre permanență, lucrurile stau puțin diferit față de cum și-ar imagina mulți. Hession clarifică faptul că „aceste tipuri de tratamente sunt eficiente doar în timpul fazei anagen, sau stadiul de creștere activă, al ciclului părului.” Deoarece „fiecare intră în faza anagen în momente diferite, în funcție de nuanța pielii, densitatea părului și zona de tratament,” este nevoie de mai multe ședințe pentru rezultate de durată.

Până la urmă, „fiecare persoană este diferită.”

Majoritatea manualelor recomandă utilizarea dispozitivului IPL o dată la patru săptămâni pentru a prinde noile fire de păr în ciclul lor de creștere. Pentru picioare, intervalul poate crește la opt sau douăsprezece săptămâni. Utilizarea mai frecventă nu va accelera procesul; ba chiar ar putea duce la iritarea pielii.