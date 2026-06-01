Pe 1 iunie 2026, Marilyn Monroe ar fi împlinit 100 de ani. Și, previzibil, industria de beauty a început deja să lanseze o avalanșă de produse care promit să ne aducă un strop din farmecul ei legendar.

Dar dincolo de ambalajele atractive, povestea asta ne privește direct pe noi, consumatoarele. Când cumpărăm o mască facială sau un ruj cu chipul unei femei care a murit tragic acum șase decenii, finanțăm de fapt o industrie care monetizează nostalgia fără acordul persoanei respective.

O mașinărie uriașă de marketing

Când actrița s-a stins din viață în august 1962, averea ei a ajuns la profesorul ei de actorie, Lee Strasberg. Ani mai târziu, în 2011, drepturile de imagine au fost vândute către Authentic Brands Group. Așa s-a ajuns ca o echipă întreagă să licențieze activ folosirea chipului ei pentru orice, de la haine la cosmetice.

Iar un material publicat recent de Allure a relatat că există deja douăzeci și patru de branduri care pregătesc parteneriate speciale pentru centenarul ei. Dintre acestea, patru sunt strict din zona de beauty. Color Street vinde benzi pentru unghii cu motive Marilyn, Ipsy a creat portfarduri tematice, iar Shark a scos o ediție specială a măștii lor cu LED CryoGlow.

Să fim serioase, cum se potrivește o mască cu LED din 2024 cu ADN-ul unei femei din anii ’60?

Dana Carpenter, vicepreședinte executiv la Authentic Brands Group, are o explicație pentru această frenezie comercială.

„De-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, ea este probabil cel mai reprodus look, buzele roșii iconice sau alunița ei sau nuanța ei de blond este probabil cel mai reprodus.” – Dana Carpenter, vicepreședinte executiv Authentic Brands Group

Limita dintre admirație și exploatare

Reprezentanta companiei susține că parteneriatele trebuie să pară organice și că publicul nu poate fi păcălit ușor. Numai că lucrurile stau puțin diferit când te uiți la raft. O colecție de machiaj creată de Lisa Eldridge, cu nuanțe inspirate direct din fotografiile de epocă, are sens. Dar un dispozitiv electronic roz neon care îi poartă numele? Parcă e prea mult.

Marilyn însăși era conștientă de felul în care era percepută. Într-un interviu din 1962 acordat editorului Life Richard Meryman, ea a spus niște cuvinte care azi dor destul de tare.

„Sunt eu o marfă? Nu mă privesc așa, dar sunt sigură că o corporație anume a făcut-o.” – Marilyn Monroe, actriță

Ce cumpărăm de fapt

Faima a fost mereu o sabie cu două tăișuri. În același interviu, actrița recunoștea că celebritatea este trecătoare, dar și o povară uriașă. Nu avea cum să știe că chipul ei va vinde aspiratoare de mână sau tricouri de bumbac în secolul următor.

Tu te-ai gândit vreodată de ce ești tentată să cumperi o ediție limitată doar pentru că are un nume celebru pe ea?

Până la urmă, decizia de a deschide portofelul ne aparține exclusiv nouă. Colecțiile aniversare vor continua să apară pe piață până în 2026, iar noi va trebui să alegem dacă vrem să plătim pentru o iluzie de marketing sau pentru un produs de care tenul nostru are cu adevărat nevoie.