Marilyn Monroe ar fi împlinit 100 de ani pe 1 iunie. Dincolo de rochia albă zburând deasupra gurii de metrou și buzele roșii inconfundabile, rămâne povestea unei femei care a schimbat complet regulile jocului într-o lume a bărbaților.

Te-ai simțit vreodată subestimată la birou doar pentru că ai ales să porți o rochie feminină sau un ruj aprins? Ei bine, fix asta a trăit și cea mai faimoasă blondă din istorie, doar că ea a decis să nu tacă. Povestea ei ne arată că poți să fii și o femeie extrem de atrăgătoare, și o antreprenoare redutabilă care își cere drepturile.

Dincolo de imaginea perfectă

From Norma Jeane to Marilyn Monroe

Născută Norma Jeane Mortenson în 1926, copilăria ei a însemnat un șir lung de orfelinate și familii maternale. S-a căsătorit la doar 16 ani pentru a scăpa de instabilitate și a ajuns să lucreze într-o fabrică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acolo a remarcat-o un fotograf militar.

Iar de aici, viața ei a luat o întorsătură radicală. Până în 1946 semnase deja primul contract de film și se transformase în Marilyn Monroe. Dar această evoluție nu a fost un accident norocos.

Așa cum relata Hellomagazine într-un amplu material aniversar, inteligența ei a fost adesea ignorată de public și de șefii studiourilor, care o vedeau doar ca pe o sursă de bani.

„Pot să fiu deșteaptă când contează, dar majorității bărbaților nu le place asta.” – Lorelei Lee, personajul jucat de Marilyn în Domnii preferă blondele (1953)

Femeia de afaceri care a șocat industria

Ne-am obișnuit să o privim ca pe o victimă a sistemului de la Hollywood.

Când gigantul 20th Century Fox a continuat să o distribuie în aceleași roluri stereotipe, Marilyn a făcut o mișcare absolut uluitoare pentru anul 1955. A plecat pur și simplu și și-a înființat propria companie, Marilyn Monroe Productions.

Studioul a dat-o în judecată pentru încălcarea contractului. Dar ea a rezistat pe poziții. Până la urmă, Fox a cedat și i-a oferit un nou acord, cu termeni financiari mult mai buni și control creativ real.

„Asta e problema, un sex simbol devine un obiect. Eu pur și simplu urăsc să fiu un obiect.” – Marilyn Monroe, Actriță

Loialitatea față de alte femei

Dincolo de ambiția profesională, Marilyn și-a folosit influența pentru a lupta împotriva discriminării. În 1954, a aflat că legendarul club Mocambo din Los Angeles refuza să o angajeze pe Ella Fitzgerald pentru că era de culoare.

Marilyn a pus mâna pe telefon. A promis patronului că va sta la o masă în primul rând în fiecare seară dacă o primește pe Ella pe scenă.

Și strategia a funcționat perfect.

„Îi datorez lui Marilyn Monroe o adevărată datorie. După asta, nu a mai trebuit să cânt niciodată într-un mic club de jazz.” – Ella Fitzgerald, Cântăreață

Același curaj l-a arătat și când și-a susținut al treilea soț, pe dramaturgul Arthur Miller, în timpul investigațiilor anti-comuniste, el spunând despre ea că „în tot ce făcea, rămânea ea însăși”. A murit tragic pe 4 august 1962, la doar 36 de ani, iar lumea i-a înghețat imaginea în timp.

Data viitoare când cineva îți pune la îndoială capacitățile, amintește-ți de Norma Jeane. Femeia care a îngenuncheat marile studiouri de film ne învață că adevărata putere vine exact atunci când refuzi să joci doar rolul pe care ți-l impun alții.