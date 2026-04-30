Lumea muzicii country este în doliu. David Allan Coe, cântărețul cunoscut pentru imnul clasei muncitoare „Take This Job and Shove It”, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Anunțul a fost făcut de agentul său, David Wade, care a precizat că artistul a murit miercuri, 29 aprilie, în jurul orei 17:08.

„Nu-l voi uita niciodată”

Prima reacție a venit de la soția sa, Kimberly Hastings, cu care era căsătorit din 2010. Într-o declarație plină de emoție, ea a transmis un mesaj sfâșietor: „Soțul meu, prietenul meu, confidentul meu și viața mea pentru mulți ani. Nu-l voi uita niciodată și nu vreau ca nimeni altcineva să-l uita vreodată.”

Mesajul a fost completat de reprezentantul artistului, care a subliniat moștenirea sa complexă. „David a fost o comoară a muzicii Country și și-a iubit fanii”, se arată în comunicat. „Cel mai important, a fost un adevărat rebel și un mare cântăreț, compozitor și interpret.”

Recomandari A murit creatorul unui imn al demisiei. Legenda country David Allan Coe avea 86 de ani

Un rebel cu o latură întunecată

Și totuși, dincolo de imaginea de artist talentat, viața lui Coe a fost marcată de controverse uriașe. E drept că a făcut parte din mișcarea „outlaw country”, alături de legende precum Waylon Jennings, Willie Nelson și Johnny Cash, dar spre deosebire de aceștia, Coe a fost criticat pe scară largă pentru versurile sale. A fost acuzat constant că folosește insulte și stereotipuri rasiale în cântecele sale, dar și pentru afișarea frecventă a steagului confederat.

Două dintre albumele sale, „Nothing Sacred” și „Underground Album” (reeditate în 1990), au fost descrise în anul 2000 de un critic muzical pentru New York Times drept „printre cele mai rasiste, misogine, homofobe și obscene cântece înregistrate de un compozitor popular.” Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, se amintește că artistul a încercat mereu să se distanțeze de aceste acuzații, deși a continuat să vândă albumele respective fără numele său pe copertă. Dar cum se împacă imaginea de rebel iubit de fani cu aceste acuzații grave?

În 2004, Coe a insistat, într-un interviu, că totul este o neînțelegere. „Oricine s-ar uita la mine și ar spune că sunt rasist ar trebui să fie nebun.”

Recomandari Lize Van der Walt, legendara Gold din Gladiatorii, a murit la doar 60 de ani

De la penitenciar la scena din Nashville

Imaginea sa de „haiduc” nu era doar o strategie de marketing. Născut pe 6 septembrie 1939, în Akron, Ohio, David a fost trimis la școala de corecție la vârsta de doar nouă ani. Următoarele două decenii și le-a petrecut intrând și ieșind din diverse centre de detenție pentru minori și adulți, inclusiv trei ani la Penitenciarul de Stat din Ohio.

A fost eliberat în 1967 și s-a mutat în Nashville pentru a-și urma visul în muzică, folosindu-și experiențele din închisoare și conflictele cu legea (infracțiunile sale includeau furt de mașini și posesie de unelte pentru efracție) drept inspirație pentru versuri. Până la urmă, el și-a construit întreaga carieră pe această imagine.

O viață trăită la extreme.

Recomandari DJ Dan a murit la 57 de ani. Pionierul muzicii House lasă un mesaj tulburător

De-a lungul anilor, s-a lăudat cu peste 300 de tatuaje, a pretins că este un poligam practicant și a susținut că a ucis un alt deținut care a încercat să-l agreseze, o poveste care a fost ulterior demontată. Mai mult, a fost membru al clubului de motocicliști Outlaws, o bandă desemnată drept organizație criminală de numeroase agenții de aplicare a legii din întreaga lume.