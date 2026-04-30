Uneori, un divorț nu este finalul poveștii, ci doar o pauză care te face să realizezi că ai făcut o greșeală. Pentru unele vedete de la Hollywood, a doua încercare cu aceeași persoană a fost cheia succesului, în timp ce pentru altele a confirmat doar că anumite uși trebuie să rămână închise. Hai să vedem cine a riscat totul pentru o a doua șansă la iubire.

Iubiri legendare cu final neașteptat

Elizabeth Taylor este, fără îndoială, regina căsătoriilor, cu opt nunți la activ cu șapte soți diferiți. Povestea ei cu Richard Burton a fost însă una de film. S-au îndrăgostit pe platourile de la „Cleopatra” în 1963, s-au căsătorit în 1964 și au rezistat împreună un deceniu, până la divorțul din 1974. Dar n-au putut sta departe unul de celălalt și s-au recăsătorit în 1975, numai că a doua oară mariajul a durat doar un an.

O altă poveste tumultoasă este cea dintre Melanie Griffith și Don Johnson. Ea avea doar 14 ani când l-a cunoscut pe el, care avea 22. S-au căsătorit în 1976, când ea a împlinit 18 ani, dar au divorțat șase luni mai târziu. Treisprezece ani mai târziu, în 1989, s-au recăsătorit, dar s-au despărțit din nou în 1994. „Îmi este greu să-mi imaginez viața fără el. Dar ne schimbăm în moduri diferite”, spunea Melanie la acea vreme. totusi au rămas prieteni apropiați.

Recomandari Horoscop saptamanal 6-12 martie 2023. Zodia Taur isi face planuri, in timp ce zodia Fecioara are noroc la bani

Când a doua încercare e un eșec total

Nu toate împăcările au un final fericit. Pamela Anderson s-a căsătorit prima dată cu jucătorul profesionist de poker Rick Salomon în octombrie 2007, dar căsătoria a fost anulată două luni mai târziu. S-au recăsătorit în 2014, însă Pamela a cerut divorțul în februarie 2015, recunoscând că mariajul lor era sortit eșecului.

Până la urmă, cum vine asta? Pamela a explicat perfect situația într-o emisiune TV. „E ca atunci când pui înapoi în frigider ceva ce nu e bun. Nu va fi bun nici a doua oară. Când te duci acolo, adică. Zici, ‘Oh, asta e stricat. Ia să mai încerc o dată!’”

Și rapperul Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, a avut o relație cu năbădăi cu Kim Scott. Au fost căsătoriți între 1999 și 2001, iar despărțirea lor a inspirat multe dintre piesele lui. Totuși, au trecut peste neînțelegeri și s-au recăsătorit în ianuarie 2006, dar au divorțat din nou în mai puțin de 12 luni.

Recomandari Horoscop de weekend 25-26 februarie 2023. Zodia Fecioara trece prin momente tensionate, iar zodia Pesti are noroc in dragoste

Miliardari, artiști și o lecție despre iertare

Chiar și în lumea tech, lucrurile se repetă. CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a început să se întâlnească cu actrița Talulah Riley în 2008. S-au căsătorit în 2010, au divorțat doi ani mai târziu, pentru ca după 18 luni, în iulie 2013, să se recăsătorească. Din păcate, nici a doua oară nu a funcționat, divorțul final fiind pronunțat în 2016. totusi au rămas în relații bune. Riley a declarat că „ne vedem tot timpul și avem grijă unul de celălalt.”

Iar lista continuă cu nume la fel de sonore, așa cum semnalează Hellomagazine într-o retrospectivă a celor mai neașteptate împăcări de la Hollywood. Printre acestea se numără și Jean-Claude Van Damme, care este căsătorit cu soția sa, Gladys (o culturistă de profesie), din 1999. Cei doi mai fuseseră căsătoriți timp de cinci ani, începând din 1987. Chiar și după a doua nuntă, au fost la un pas de divorț în 2015, dar în cele din urmă au decis să rămână împreună.

Poveștile care ne dau speranță

Dar stai puțin, nu toate poveștile se termină cu o a doua despărțire. Uneori, a doua oară chiar este cu noroc. Marie Osmond a fost căsătorită cu baschetbalistul Steve Craig între 1982 și 1985. A urmat o altă căsătorie de peste 20 de ani, dar după divorț, Marie și Steve s-au regăsit. S-au recăsătorit în 2011 și sunt împreună și astăzi.

Recomandari Horoscop saptamanal 20-26 februarie 2023. Zodia Fecioara are noroc pe plan financiar, iar zodia Varsator pleaca in calatorie

Un alt exemplu de succes este cel al celebrei Judge Judy și al soțului ei, Jerry Sheindlin. S-au căsătorit prima dată în 1977, au divorțat în 1990, dar și-au dat seama repede că nu pot trăi unul fără celălalt. S-au recăsătorit în 1991 și de atunci sunt de nedespărțit. Te-ai fi gândit că e posibil?

O poveste cu un final emoționant este cea a lui NeNe Leakes și a soțului ei, Gregg. Căsătoriți în 1997, au divorțat în 2011, pentru ca apoi să se logodească din nou în 2013 și să se recăsătorească cinci luni mai târziu. Relația lor, documentată în reality show-ul „Real Housewives of Atlanta”, a durat până la moartea lui Gregg, în 2021, cei doi rămânând împreună până în ultima clipă.