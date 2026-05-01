Te-ai uitat vreodată la cuplul format din Blake Lively și Ryan Reynolds și te-ai gândit că par pur și simplu perfecți? Ei bine, imaginea lor impecabilă este acum analizată la sânge, în timp ce actrița se confruntă cu un val de critici privind modul în care își expune relația pe internet. Totul se întâmplă pe fondul intensificării bătăliei legale pe care o duce cu Justin Baldoni.

Presiunea din spatele postarilor perfecte

Ani la rând, cei doi au construit imaginea celui mai simpatic și autentic cuplu de la Hollywood, cucerindu-ne cu umorul lor autoironic. Dar lucrurile s-au complicat serios de când actrița a intentat în 2024 un proces de hărțuire sexuală și represalii împotriva colegului ei din filmul „It Ends With Us”, Justin Baldoni. Criticii o acuză acum că exagerează intenționat forța relației ei cu Reynolds, văzând asta ca pe o strategie calculată pentru a masca tensiunile din viața reală.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, Blake a postat o fotografie în care poza alături de prieteni, iar mai recent, a redistribuit pe Instagram Story o imagine cu Reynolds, numindu-l „such a babe” (un asemenea iubit). Aceste gesturi au stârnit un val de reacții negative. Pe platforme precum Reddit au apărut discuții acide de genul „OOF/CRINGE: Blake Lively REALLY wants us to know she and Ryan are madly in love byu/Perfect-Split496 inItEndsWithLawsuits”. Până la urmă, când încerci prea tare să demonstrezi ceva, oamenii încep să își pună întrebări, nu-i așa?

Ce isi doreste cu adevarat Ryan Reynolds

Iar aici intervine partea cu adevărat interesantă a dinamicii lor de cuplu. Deși afișează un front unit, actorul ar fi nerăbdător ca această luptă legală să se încheie înainte de a escalada și mai mult. El a fost numit ca potențial martor în caz și ar putea fi chemat să depună mărturie dacă se ajunge la proces în luna mai.

Într-o analiză publicată recent de Theblast, aflăm detalii din culisele acestei povești complicate. Un apropiat a dezvăluit pentru podcastul #ShutterScoop al lui Rob Shuter: „Ryan îl susține pe deplin în mod public. Dar în privat? Vrea ca asta să se rezolve. Asta îl atrage și pe el, și știe asta. Nu vrea să fie târât prin tribunale.”

Cifrele și imaginea contează enorm în industria lor (și să fim serioși, oriunde). Reynolds este din ce în ce mai îngrijorat de impactul asupra statutului său de la Hollywood, pe măsură ce cazul devine tot mai greu de controlat.

O lovitura dura in sala de judecata

Situația a devenit și mai tensionată la începutul acestei luni. Judecătorul Lewis Liman a respins zece dintre cele 13 capete de acuzare depuse de Lively, inclusiv cele pentru hărțuire sexuală și defăimare.

O decizie care doare.

În ciuda acestui eșec răsunător, actrița a transmis printr-o declarație pe Instagram că nu dă înapoi, prezentând decizia ei ca pe o luptă pentru cei care nu au șansa să vorbească. Totuși, în spatele ușilor închise, o sursă a declarat pentru Rob Shuter că pierderea din sala de judecată a afectat-o profund: „Ea este devastată. Acesta nu este rezultatul la care se aștepta. Este furioasă. Simte că povestea ei nu este ascultată pe deplin.”

Și este absolut normal să simți furie când limitele tale profesionale devin un spectacol public.

Confruntarea financiara si declaratiile publice

Chiar dacă presiunea crește, partenerul ei i-a luat apărarea vehement. Pe 19 aprilie, în timpul unei apariții la emisiunea „Sunday Sitdown Live with Willie Geist” de la TODAY, actorul a declarat ferm: „Nu am fost niciodată în viața mea mai mândru de soția mea. Oamenii habar nu au ce se întâmplă cu adevărat, știi? Și pur și simplu nu am fost niciodată în viața mea mai mândru de cineva cu acel nivel de integritate… În tot ceea ce face.”

Numai că declarațiile de dragoste nu opresc procedurile legale. Bătălia dintre Lively și starul din „Jane the Virgin” a escaladat marți, când ambele tabere s-au confruntat în instanță pe probleme cheie preliminare. Echipa lui Baldoni a respins acuzațiile actriței conform cărora presupusa lui campanie de denigrare ar fi costat-o milioane și i-ar fi afectat afacerile, inclusiv brandul de băuturi Betty Buzz. Avocații lui au susținut că performanța slabă a brandurilor se datorează propriei ei imagini publice, dând ca exemplu controversele trecute, cum ar fi reacțiile negative la comentariile ei despre incidentul de Photoshop al lui Kate Middleton.

Pe rețelele sociale circulă deja informații incendiare, inclusiv o postare care susține: „JUST IN: Blake Lively branded a ‘f***ing terrorist’ by Sony exec over her 17-point demands to return to ‘It Ends With Us’ set. New filings claim co-star Justin Baldoni admitted he didn’t always listen when women said no to advances.” Mai mult, s-a adus în discuție un articol publicat recent care poartă titlul „Blake Lively Claims ‘Smear Campaign’ Tied To Johnny Depp”.