Demi Moore trece prin momente cumplit de grele după ce și-a pierdut cel mai loial și iubit companion. Micul ei chihuahua, Pilaf, s-a stins din viață la doar cinci ani, lăsând un gol imens în inima celebrei actrițe de la Hollywood.

Ai avut vreodată un animal de companie care să îți devină umbră? Știi momentul ăla când te simți incompletă dacă nu îți auzi cățelul tropăind prin casă. Pentru Demi, Pilaf nu era doar un simplu câine de poșetă, ci un sprijin emoțional real. O prezență constantă care îi oferea confort în haosul vieții publice. Pierderea unui astfel de prieten te lovește fix acolo unde doare mai tare, mai ales când ați împărțit fiecare moment al zilei.

În ultimii ani, micuța Pilaf devenise o adevărată vedetă în mediul online. Fanii actriței erau deja obișnuiți să o vadă peste tot, de la premiere strălucitoare pe covorul roșu până în primul rând la marile prezentări de modă. Iar absența ei de pe Instagram încă din luna martie a ridicat multe semne de întrebare printre urmăritori. Acum, așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, temerile s-au confirmat, iar Pilaf nu mai este printre noi.

Recomandări Demi Moore a depus acte în instanță în procesul de custodie al lui Rumer Willis. Actrița îl acuză pe fostul iubit de comportament agresiv.

O legătură dincolo de lumina reflectoarelor

Să fim serioase, nu e deloc ușor să găsești un companion care să te însoțească absolut oriunde. Dar Pilaf a fost o excepție rară. Cântărind doar puțin peste jumătate de kilogram la naștere, cățelușa a cucerit imediat inimile tuturor prin simpla ei prezență.

„Este partea fermecătoare a ei. Este cea mai mică din cuibul ei, este o creatură magică.” – Demi Moore, Actriță

Și da, limbuța ei mereu scoasă afară o făcea absolut adorabilă. Demi a explicat la un moment dat că acest lucru se întâmpla pentru că Pilaf își pierduse dinții care ar fi trebuit să o țină la locul ei. Dar tocmai aceste mici imperfecțiuni o făceau perfectă. Actrița a recunoscut chiar că se simțea pur și simplu „goală” fără ea în brațe. Așa că a luat-o peste tot pe unde a călătorit.

Recomandări Demi Moore, ținută controversată la Cannes. Alegerea vestimentară care a împărțit internetul.

De la Royal Ascot la coperta Vogue

A zburat cu ea ca animal de suport emoțional și au bifat împreună evenimente la care mulți doar visează. Vă amintiți probabil apariția lor spectaculoasă la Royal Ascot în 2023. Demi a purtat-o pe Pilaf într-un marsupiu de culoare crem, asortat impecabil cu ținuta ei extrem de elegantă. Apoi au urmat seara de deschidere a producției Sunset Boulevard a lui Nicole Scherzinger pe Broadway și emisiuni celebre precum The Graham Norton Show sau The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

„Ea a fost menită să fie cu mine, iar eu am fost menită să fiu cu ea.” – Demi Moore, Actriță

Faima micuței a culminat spectaculos în 2024, când a apărut pe coperta ediției speciale Vogue dedicate câinilor, supranumită „Dogue”. Acum, covorul roșu va fi mult mai gol. Următoarele apariții publice ale actriței vor arăta complet diferit fără mică ei creatură magică la braț, iar fanii așteaptă să vadă când va găsi Demi puterea să pășească din nou la evenimente mondene după această pierdere dureroasă.