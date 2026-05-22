Asistentul personal al lui Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, cere o pedeapsă mai blândă în fața judecătorilor, cu doar câteva zile înainte de sentința finală. Bărbatul recunoaște că i-a procurat și injectat ketamină regretatului actor, dar se apără spunând că pur și simplu nu a putut să îl refuze pe șeful său.

Dincolo de titlurile de scandal de la Hollywood, povestea asta ne lovește direct în suflet pe noi, mamele. Miza nu e doar o condamnare penală, ci trădarea absolută a încrederii de către un om considerat parte din familie, cineva care ar fi trebuit să protejeze, nu să distrugă.

Scuza asistentului și durerea unei familii

Știm cu toatele cât de complicat e să gestionezi o relație cu cineva care se luptă cu dependența. Perry tocmai își lansase cartea despre sobrietate în 2022, dar realitatea din spatele ușilor închise era cu totul alta. Iar asistentul său, care urmează să apară în fața instanței pe 27 mai, susține că dinamica relației lor l-a făcut extrem de vulnerabil.

Într-o analiză publicată recent de Theblast, aflăm că Iwamasa le-a spus judecătorilor că era doar un angajat. El a acționat mereu la direcția lui Matthew, nu din proprie inițiativă, subliniind că i-a fost imposibil să spună „nu”.

Dar hai să fim serioase, ? Să vezi un om distrugându-se și să continui să îi oferi exact lucrul care îl omoară, doar pentru că îți e șef?

O mamă care și-a pierdut băiatul

Partea care îți rupe inima cu adevărat vine de la Suzanne Morrison, mama actorului. Femeia a trimis o scrisoare emoționantă instanței, povestind coșmarul prin care a trecut în ziua în care și-a pierdut copilul.

„Elicopterele survolau deasupra, dornice să prindă o imagine cu băiețelul meu mort, o poză pe care să o arate întregii lumi, în timp ce eu stăteam pe stradă în frig și imploram pentru o pătură cu care să-l acopăr. Imposibil, fireste .” – Suzanne Morrison, mama actorului

Familia îl cunoștea pe asistent de peste două decenii. Inițial, mama lui Perry chiar s-a bucurat când Iwamasa a început să lucreze strâns cu fiul ei, crezând că este pe mâini bune.

„Am avut încredere în cineva care nu a avut conștiință, iar fiul meu a plătit până la urma prețul.” – Suzanne Morrison, mama actorului

Complicitatea medicului și semnele ignorate

Și nu doar asistentul este vinovat. Medicul Salvador Placenscia, cel care l-a învățat pe Iwamasa cum să injecteze drogurile, a primit deja 2,5 ani de închisoare. Părinții actorului spun că medicul a fost condus de lăcomie pură, încălcându-și jurământul profesional.

Chiar și colegii de breaslă simțeau că ceva nu e în regulă. Actorul Charlie Sheen a declarat că și-a dat seama imediat că Perry nu era bine când i-a ascultat audiobook-ul.

Decizia finală privind anii de închisoare pe care îi va face asistentul se ia la finalul lunii mai. Până atunci, rămâne deschisă o întrebare grea despre limitele responsabilității și despre cât de ușor închidem ochii când cineva drag se îndreaptă spre prăpastie.