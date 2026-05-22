Palatul Holyroodhouse și-a deschis ușile pentru public joi, oferind acces în premieră în intimitatea regretatei regine Elisabeta. Vizitatorii pot explora acum inclusiv modesta cameră de mic dejun unde suverana își începea fiecare zi.

O rutină păstrată cu sfințenie

Te-ai gândit vreodată cum arată diminețile unei femei care și-a pierdut partenerul de o viață, chiar dacă poartă o coroană pe cap? Dincolo de zidurile reci ale palatului, detaliile ieșite acum la iveală ne arată o poveste profund umană despre doliu și singurătate. Pentru noi, femeile, e o dovadă clară că durerea și nevoia de a păstra lucrurile familiare nu țin cont de statutul social.

Până la moartea prințului Philip în 2021, micul dejun era un moment strict de cuplu. Așa cum am aflat dintr-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, suverana avea un program de la care nu se abătea absolut niciodată.

„Ea lua micul dejun între 9:00 și 9:15, cu cimpoierul Reginei cântând jos în grădină. Ea și Ducele de Edinburgh erau aici, ziarul Scotsman era livrat, și Radio Times și Racing Post. Regina știa întotdeauna tot ce se întâmplă.” – Richard Williams, curator principal

Singurătatea de după 2021

Iar lucrurile s-au schimbat dramatic după ce soțul ei s-a stins din viață. Camera cu masa rotundă din lemn a devenit brusc locul unei singurătăți asumate.

Sincer, e sfâșietor să te gândești cum a adaptat ea acest spațiu.

„După ce Ducele de Edinburgh a murit, micul dejun a fost singura masă pe care o mânca singură și se așeza pe scaun cu spatele la șemineu, astfel încât să poată vedea toți membrii personalului și du-te-vino-ul oamenilor în fața ei. În alte momente ale zilei, mânca cu membrii familiei regale.” – Richard Williams, curator principal

Obiectele care aduc alinare

Dar o casă nu e făcută doar din mese și scaune, ci din micile amintiri pe care le strângem. Pe la începutul anilor 2000, regina a primit cadou un ursuleț de pluș pe care l-a botezat Haddington (după un oraș din Scoția). Și pur și simplu îl adora.

„Regina l-a primit ca dar și după aceea a cerut ca ori de câte ori ajungea aici, el să fie așezat în acea poziție particulară pe canapea așteptând sosirea ei. Avea câteva obiecte personale pe care îi plăcea să fie așezate destul de precis.” – Emma Stead, curator pentru Holyroodhouse

Un alt obiect cu valoare sentimentală era o perniță pentru ace, așezată mereu la stânga șemineului, primită la Jocurile Commonwealth-ului din 1986. Obiectele acestea mici îi ofereau probabil acea senzație de control și confort de care avem cu toatele nevoie când viața devine copleșitoare.

Palatul de la baza faimoasei Royal Mile din Edinburgh rămâne o reședință funcțională și plină de viață. Expoziția actuală așteaptă noi generații de vizitatori care pot descoperi acum omul din spatele monarhului, dincolo de porțile de fier.