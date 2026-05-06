Spencer Matthews, cunoscut odată pentru viața de noapte și aparițiile în reality show-ul Made In Chelsea, a încheiat recent Maratonul de la Londra într-un timp puternic de trei ore și patru secunde. La 37 de ani, bărbatul care așteaptă al patrulea copil alături de soția sa, Vogue Williams, a lăsat definitiv în urmă o viață care îl făcea să se simtă „lipsit de scop”.

Trezirea la realitate si curajul de a te schimba

Și uite așa, de la un om care pierdea nopțile prin cluburi, a ajuns un antreprenor de succes și un atlet de anduranță. Te-ai întrebat vreodată de câte ori ai simțit că trăiești doar pe jumătate? Spencer recunoaște deschis această vulnerabilitate care ne lovește pe mulți dintre noi. „Am trecut prin ani și ani în care nu mi-a păsat de nimic și ieșeam tot timpul”, povestește el. Astăzi, privind în urmă, admite că a avut „perioade lungi din viața mea în care am simțit că am fost cu adevărat lipsit de scop. Nu m-am bucurat cu adevărat de lucrurile pe care le făceam și am fost doar o jumătate de versiune a mea.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Recomandari Adevarul despre familia Sabrinei Carpenter. Nimeni nu se astepta la asta

În 2019 a fondat brandul de băuturi non-alcoolice CleanCo, iar în 2024 a alergat 30 de maratoane în 30 de zile prin deșertul iordanian. Așa a obținut un record mondial Guinness pentru „cele mai multe maratoane consecutive alergate pe nisip”. Iar lucrurile nu s-au oprit deloc aici. În 2025, el a finalizat „Project Se7en”, bifând șapte triatloane pe șapte continente în doar 21 de zile, ceea ce i-a adus alte două recorduri mondiale.

Sanatatea mentală si gasirea unui sens profund

Într-un interviu profund și sincer, așa cum a relatat luni dimineața Independent, fostul star TV explică de ce a ales această cale complet diferită. „Cred că pentru oricine este ambițios, vrei să încerci să te ridici la înălțimea a ceea ce poți fi, și asta a început cu adevărat pentru mine abia acum câțiva ani.” Pentru el, transformarea a fost legată de podcastul său, Untapped, unde intervievează atleți, dar mai ales de o reevaluare urgentă a priorităților. „Pentru mine, sănătatea fizică și mentală este probabil cea mai importantă parte a planului meu de viață”, explică el. „Dacă nu ești bine și sănătos și nu trăiești o viață plină, tot ceea ce te străduiești să obții pare un pic mai lipsit de sens.”

E o lecție pe care o învățăm tot mai des și noi, aici în România, unde sălile de fitness au devenit pline ochi după orele de birou, iar discuțiile despre burnout și terapie nu mai sunt un subiect tabu printre femeile care jonglează zilnic cu cariera și familia.

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Marturisirea tulburatoare a actorului dupa scena abuzului

„Provocările de anduranță sunt obiective grozave de avut”, spune sportivul, recunoscând cu onestitate că „funcționez mai bine când am obiective de urmărit.” De ce? Pentru că, după cum recunoaște chiar el, „plictiseala este un pic un declanșator pentru mine”. Totuși, adaugă cu satisfacție: „Dar acum, nu m-am mai simțit plictisit de foarte mult timp. Pentru mine, dacă nu există ceva de vizat, este destul de ușor să încalc regulile privind exercițiile fizice. Găsesc că este distractiv să am un obiectiv masiv pe an pentru care să muncesc.”

Cand durerea fizica vindeca ranile sufletului

Dar dincolo de medalii și recorduri, e vorba de a-i ajuta pe alții. Prin provocarea Project Se7en, el a susținut James’ Place, o organizație caritabilă dedicată prevenirii sinuciderii masculine în Marea Britanie. „Mă simt foarte privilegiat să pot participa la unele dintre evenimentele pe care le-am făcut”, mărturisește el, subliniind că „faptul că am putut să călătoresc prin lume și să strâng bani a fost, si plin de sens pentru mine.”

Amintirea fratelui său pierdut (căutat în documentarul Finding Michael din 2023 pe Muntele Everest, difuzat pe Disney+/PA) îl motivează constant. În timpul unui triatlon Ironman în Cape Town, Africa de Sud, care presupune o înot de 2,4 mile, o cursă de biciclete de 112 mile și o alergare de maraton de 26,2 mile, a avut un moment de cumpănă dureros. „Am avut cam 15 minute în apă în care m-am chinuit cu adevărat și m-am simțit destul de speriat”, își amintește el emoționat. „Dar a trebuit să mă opresc și să mă gândesc: sunt în Cape Town și fac un Ironman, asta este ceva special.”

Recomandari Decizia care schimba totul pentru Billie Eilish la 24 de ani. Anuntul neasteptat despre corpul ei

Această experiență l-a făcut să reflecteze mult mai profund: „Eu însumi nu am nicio experiență cu gândurile suicidare, dar m-am gândit, imaginează-ți să te trezești și să nu mai vrei să fii aici. Dintr-o dată raționalizează unde ești și am găsit acel moment destul de util pentru a înțelege că ceea ce făceam ar putea potențial să ajute unii dintre acești bărbați care nu sunt într-o stare mentală bună.”

Secretele recuperarii si echilibrul in familie

Dacă te gândești să te apuci de o provocare sportivă, sfatul lui e simplu, pe bune. „Sună prostesc, dar a face cu adevărat un efort pentru a încerca să te bucuri de antrenamente și de curse ajută.” Când corpul cedează, mentalul preia controlul. „Când începi să te simți zdrobit, obosit, plin de acid lactic, lent și greu, asta devine o realitate destul de serioasă. Dacă doar la asta te gândești, este destul de dificil. Așa că încearcă să te bucuri de ea.” El ne asigură că „orice durere pe care o simți se va sfârși”, iar sfatul lui e direct: „Vei regreta că ai renunțat aproape imediat. Doar pregătește-te pentru durere, încearcă să te bucuri de ea și este o lecție pe care ți-o vei aminti. Îți vei aminti acea durere și poate o vei putea folosi în alte moduri.”

Numai că excesele nu sunt bune nici măcar în sport. A trage „prea tare tot timpul” aduce „consecințe de plătit”. Un studiu al The Turmeric Co arată că 47% dintre oameni folosesc analgezice doar pentru a continua să facă mișcare. „Suntem ființe umane. Nu suntem mașini. Mă concentrez pe victoriile ușoare care există pentru a-mi oferi un avantaj, astfel încât să mă pot antrena și să nu mă accidentez”, explică el. Soluția lui? „Turmericul este un exemplu excelent de concept dovedit științific, care este accesibil și foarte ușor de folosit. Este un shot dimineața, plin de antioxidanți și antiinflamator.” De altfel, alături de The Turmeric Co., a oferit gratuit shot-uri cu turmeric pentru susținerea articulațiilor celor care au alergat la maraton în acest aprilie.

La finalul zilei, familia rămâne ancora lui principală. „Îmi petrec timpul cu copiii și soția mea. Încerc să nu sacrific lucrurile care contează”, spune bărbatul. „Muncesc foarte mult și, din fericire, și soția mea o face. Ne petrecem serile împreună, de obicei suntem în pat devreme, iar serile noastre sunt despre a ne relaxa împreună.” Privind în urmă, concluzia lui e limpede ca lumina zilei: „Am trecut prin ani în care nu mi-a păsat și ieșeam tot timpul, știu ce prefer. Dacă pui timp și consecvență, se întâmplă lucruri bune. Sună clar dar mi-a luat mult timp să realizez asta.”