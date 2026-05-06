Te-ai gândit vreodată cât de mult contează să ai pe cineva în familie care să creadă orbește în visul tău? Dincolo de sclipirea de pe scenă și de orele epuizante de repetiții, succesul are adesea o poveste de culise mult mai caldă. Știi deja că Sabrina Carpenter domină topurile globale cu hituri precum „Espresso” sau „Please Please Please”. Dar stai puțin, pentru că abia acum iese la iveală un detaliu absolut surprinzator despre familia ei, care îți va schimba complet perspectiva.

O legătură de familie neașteptată

Se pare că talentul vocal este o trăsătură extrem de puternică în arborele ei genealogic. Fanii serialului The Simpsons au avut parte de o surpriză de proporții când au aflat că tânăra artistă pop este înrudită cu una dintre cele mai emblematice voci din istoria televiziunii. Vorbim despre Nancy Cartwright, femeia care îi dă viață personajului Bart Simpson de peste 35 de ani.

Iar vestea s-a răspândit pe rețelele de socializare cu viteza luminii.

Deși nu sunt rude de sânge, relația lor este cât se poate de reală și de strânsă. Nancy a explicat exact cum stau lucrurile în timpul unui episod al podcastului Toon’d In with Jim Cummings. „Bunica ei a fost căsătorită cu tatăl meu,” a clarificat actrița. „Așa că tatăl ei a fost fratele meu vitreg.” asta o face pe Nancy mătușa vitregă a Sabrinei.

Sprijinul din umbră și curajul de a visa

Să fim serioase, nu e deloc ușor să îți croiești drum în industria divertismentului când ești doar un copil cu ambiții mari. Sabrina s-a născut în Quakertown, Pennsylvania, și a crescut într-o zonă rurală din East Greenville, Pennsylvania. A fost educată acasă (sistemul homeschooled) înainte de a face marele pas curajos și a se muta în Los Angeles la frageda vârstă de 13 ani pentru a-și urma cariera.

Numai că drumul spre LA a fost pavat cu mult sprijin emoțional și practic din partea mătușii ei celebre. Într-o discuție sinceră relatată recent de Hellomagazine, am aflat că Nancy a văzut potențialul uriaș al Sabrinei încă de la o vârstă foarte fragedă.

„Am cunoscut-o când avea opt ani”, i-a povestit ea gazdei podcastului. „Părinții ei le-au adus pe cele trei fete la mine acasă și au stat cu noi pentru că era interesată, visul ei era să facă totul legat de Disney. Își dorea un contract cu Disney și a spus: «Vreau să fac asta» de când avea șase ani.”

Mai mult, Nancy a povestit cum casa ei a devenit un adevărat refugiu. „Veneau în fiecare an și stăteau cu mine. Locuiau la mine câte patru luni în timpul sezonului de episoade pilot și au ajutat-o să obțină management [și un] agent.”

Vocile care au marcat generații

În timp ce Sabrina este în prezent „it girl” a muzicii pop, Nancy este o legendă absolută în lumea dublajului. Pe lângă faimosul Bart, ea dă voce multor altor personaje din The Simpsons. Lista este impresionantă: Maggie Simpson (și suptul ei emblematic din suzetă), Ralph Wiggum, Nelson Muntz, Ted Flanders, Kearney Zxyxwicz și Database. Și nu se oprește aici, pentru că a fost și vocea lui Chuckie Finster din Rugrats, dar și a lui Rufus din Kim Possible.

Dar, cu toată această faimă, mătușa rămâne extrem de modestă când vine vorba de succesul nepoatei sale. „Poate să facă de toate. Nu are nevoie de ajutorul meu. I-am dat un mic impuls și ea a mers mai departe cu el, și sunt foarte mândră de ea. Uită-te la ea acum. Pur și simplu zboară.”

Un impuls e tot ce ai nevoie uneori.

De la visul Disney la scena Coachella 2026

Și dacă tot vorbim despre cum zboară Sabrina acum, trebuie să ne uităm la momentele ei recente de glorie, dar și la provocările care vin la pachet cu expunerea masivă. La festivalul Coachella 2026, în timpul primului weekend (Weekend 1), artista a avut parte de o experiență unică. Regina muzicii pop, Madonna, i s-a alăturat pe scenă pentru a interpreta o serie dintre cele mai mari hituri ale sale, ambele purtând ținute asortate cu corset care subțiază talia și dantelă.

A fost un festival plin de momente memorabile, cu apariții surpriză de la K-Pop la rap, unde au fost prezente nume mari precum Snoop Dogg, trupa BINI, Kylie Jenner și Winnie Harlow.

Pe bune, viața în lumina reflectoarelor nu vine niciodată fără obstacole. Sabrina s-a trezit nevoită să gestioneze o situație delicată după ce au apărut acuzații de islamofobie în timpul festivalului. Reacția ei a venit rapid pe platforma X, dând dovadă de maturitate. „Scuzele mele, nu am văzut această persoană cu ochii mei și nu am putut auzi clar,” a scris Sabrina, încercând să clarifice neînțelegerea.

Dincolo de transformările dramatice de look, de turneele unde obișnuiește să „aresteze” simbolic celebrități din public, călătoria ei de la o fetiță cu visuri mari din Pennsylvania până la un star global ne arată un lucru cert. Când ai curajul să îți urmezi intuiția și o familie care îți oferă spațiul să fii tu însăți, ajungi exact acolo unde îți este locul.